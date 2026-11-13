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ASSE : malgré les absents, Cathro a lâché une excellente nouvelle avant la Coupe de France !

Par William Tertrin2 min de lecture

Alors que l’ASSE doit faire face à une cascade d’absences avant son entrée en lice en Coupe de France, Ian Cathro a apporté une nouvelle très encourageante concernant Tamar Svetlin.

C’est une éclaircie parmi les mauvaises nouvelles annoncées ce jeudi avant l’entrée en lice de l’ASSE en Coupe de France face à Rumilly-Vallières. Toujours privé de plusieurs joueurs, notamment internationaux, Ian Cathro peut néanmoins se réjouir de l’évolution de la situation de Tamar Svetlin. Blessé au tendon d’Achille depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain slovène se rapproche progressivement d’un retour.

En conférence de presse avant le déplacement à Annecy pour affronter Rumilly-Vallières, l’entraîneur stéphanois a donné des nouvelles particulièrement rassurantes de son joueur. Et ses mots laissent entrevoir une issue positive à cette longue période d’indisponibilité.

« Tamar Svetlin se rapproche d’un moment où on pourra estimer sa date de retour. Je veux éviter de donner une durée pour ne pas mettre de pression. Ce que je peux dire, on ne parle plus en mois mais en semaines. Il a hâte de revenir et on veut que ça se passe dans la sérénité », a expliqué Ian Cathro dans des propos rapportés par EVECT.

Une reprise à gérer sans précipitation

Cette déclaration marque une évolution importante dans le dossier du Slovène. Alors que son indisponibilité semblait encore devoir se compter en mois, le staff stéphanois envisage désormais un retour dans un horizon de quelques semaines.

Un signal d’autant plus positif que Tamar Svetlin a déjà franchi une première étape dans sa reprise. Ce jeudi, le milieu de terrain a retrouvé les terrains du centre sportif Robert-Herbin pour une séance individuelle spécifique, avec notamment des exercices avec ballon sous la surveillance du staff médical.

Ian Cathro préfère donc jouer la carte de la prudence. L’objectif est clair : permettre à Tamar Svetlin de retrouver les Verts à 100 %, sans prendre le moindre risque de rechute. Une perspective encourageante pour l’ASSE, qui pourrait bientôt récupérer un renfort précieux dans son entrejeu.

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