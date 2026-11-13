ASSE : Joshua Duffus enfin intégré dans le onze d’Ian Cathro ?

Cantonné au banc depuis son arrivée à l’ASSE, Joshua Duffus (21 ans) pourrait enfin avoir sa chance pour affronter Rumilly au 7e tour de la Coupe de France (dimanche, 15h).

Joshua Duffus tient peut-être sa meilleure occasion depuis son arrivée à l’ASSE. Cantonné à un rôle de remplaçant depuis le début de la saison, l’attaquant de 21 ans pourrait profiter des nombreuses absences stéphanoises pour obtenir sa première titularisation.

Une occasion à saisir pour Joshua Duffus

L’ASSE se déplace à Rumilly-Vallières ce dimanche (15h), à l’occasion du 7e tour de la Coupe de France. Et Ian Cathro devra forcément redistribuer les cartes. La trêve internationale tombe à un moment intéressant pour le jeune attaquant.

Non retenu en sélection, Joshua Duffus est disponible pour cette rencontre, contrairement à plusieurs de ses coéquipiers offensifs. Les absences s’accumulent dans le groupe stéphanois et offrent des opportunités à des joueurs qui ont eu peu de temps de jeu depuis le début de l’exercice.

Ian Cathro pourrait notamment faire appel à Duffus pour occuper la pointe de l’attaque. L’Anglais a déjà disputé plusieurs rencontres avec les Verts, mais sans parvenir à s’installer dans le onze de départ. Une situation qui commence à interroger. Sylvain, rédacteur de Peuple Vert, a notamment pointé le manque de rythme du joueur : « Il ne joue pas assez, il n’est pas rempli, il n’est pas au top de sa forme parce que son temps de jeu est très faible. »

Le constat est important. Pour progresser et retrouver des sensations, Duffus a besoin d’enchaîner les minutes. Une titularisation en Coupe de France pourrait donc lui permettre de sortir de ce cercle compliqué : peu utilisé, il manque de rythme, et ce manque de rythme ne facilite pas son intégration dans les plans du staff.

Six buts comme titulaire : une statistique qui interpelle à l’ASSE

Laurent Hess, sur La Voix des Verts, a également mis en avant un élément statistique intéressant. La saison dernière, six des buts inscrits par Joshua Duffus sous le maillot stéphanois l’ont été lorsqu’il débutait les rencontres.

« C’est factuel », résume notre correspondant à Saint-Étienne. Cette donnée mérite l’attention. Elle ne garantit évidemment pas que Duffus sera immédiatement décisif s’il débute à Rumilly, mais elle rappelle que l’attaquant a déjà montré qu’il pouvait apporter davantage lorsqu’il bénéficiait d’un temps de jeu conséquent.

Dans une rencontre de Coupe de France face à une formation de National 1, l’occasion pourrait être idéale pour lui donner davantage de responsabilités. Le staff pourrait ainsi évaluer sa capacité à peser sur une défense pendant toute une rencontre, plutôt que de lui demander de faire la différence en sortie de banc.

Cathro prêt à lui faire confiance à l’ASSE ?

Si le jeune Lamine Sonko tape à la porte des pros, le contexte joue donc en faveur de Duffus. Avec un effectif fortement diminué par les sélections et les blessures, Ian Cathro doit trouver des solutions. Reste à savoir si l’entraîneur écossais lui accordera cette opportunité.

La Coupe de France peut servir à relancer certains éléments, mais elle représente aussi un rendez-vous à élimination directe que les Verts ne peuvent pas prendre à la légère. Pour Duffus, l’enjeu est clair : profiter de cette fenêtre pour convaincre. Une bonne prestation pourrait changer son statut dans la rotation offensive et lui offrir de nouvelles perspectives en championnat.