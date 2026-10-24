Stade Rennais : Haise protège ses recrues, les chiffres les rattrapent

Franck Haise refuse d’accabler Eliezer Mayenda et Issa Soumaré avant la réception de Strasbourg. Mais les données DataScout mettent en lumière les difficultés offensives des deux recrues rennaises, à l’heure où le changement de système pourrait rebattre les cartes.

Le 3-5-2 pourrait être reconduit

On vous en parlait après le nul ramené de Turin : Franck Haise envisage de maintenir la défense à cinq utilisée par le Stade Rennais contre la Juventus (2-2), jeudi en Ligue Europa. Cette organisation pourrait donc être reconduite dimanche au Roazhon Park face à Strasbourg.

Ce possible passage durable au 3-5-2 pose surtout la question de l’utilisation des recrues offensives. Eliezer Mayenda et Issa Soumaré n’ont pas encore pleinement convaincu depuis leur arrivée, mais Haise continue de leur accorder sa confiance.

Haise attend le déclic de Mayenda

Arrivé de Sunderland cet été, Mayenda n’a disputé que cinq matches de Ligue 1, avec une moyenne de 30 minutes par apparition. L’attaquant de 21 ans n’a inscrit aucun but et n’a délivré aucune passe décisive. Interrogé par Ouest-France, Haise préfère retenir son investissement quotidien.

« Il fait de bons entraînements, et c’est ce qui me rassure. Il travaille bien, est investi, il réussit à passer beaucoup de choses en séances. Avec ce qu’il fait, je sais qu’à un moment ou à un autre, un déclic arrivera », assure le technicien rennais.

Les données DataScout décrivent un joueur capable de percussion : Mayenda affiche notamment 86 en courses progressives, 73 en duels offensifs gagnés et 68 en dribbles réussis. Sa production dans la zone décisive reste toutefois très faible. Haise estime ainsi que son profil serait plus adapté à une attaque à deux qu’à un rôle de pointe isolée, avec Boulaye Dia comme partenaire possible.

Le forfait de Lepaul ouvre une place

Cette réflexion prend encore plus de poids avec le forfait d’Estéban Lepaul, victime d’une entorse à la cheville. Haise avance au jour le jour concernant son retour et n’a fixé aucune date précise.

Estéban Lepaul est forfait avec Rennes face à Strasbourg en raison d’une entorse à la cheville. Franck Haise avance au jour le jour pour son retour. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2114001509419569293

L’absence de Lepaul pourrait donc offrir une opportunité à Mayenda dès dimanche, même si la concurrence demeure forte pour les deux places offensives du nouveau système.

Soumaré court beaucoup mais crée peu

Le constat est différent pour Issa Soumaré. L’ancien Havrais a participé à six rencontres de Ligue 1, pour 64 minutes de moyenne, avec une passe décisive et aucun but. DataScout met surtout en avant son volume physique : il atteint 89 en courses à haute intensité et obtient un indice de 66 dans le rôle d’ailier travailleur.

Ses chiffres techniques sont moins flatteurs, avec 6 en dribbles réussis et 21 en passes vers la surface. « Ils ont encore besoin de travailler, de progresser, de donner plus, comme d’autres », reconnaît Haise. Dans un 3-5-2 où les rôles de couloir changent, l’activité de Soumaré peut devenir un atout. Encore faut-il que les deux recrues parviennent enfin à retranscrire leurs qualités en match.