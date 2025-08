Real Madrid Mercato : un club insiste pour Rodrygo !

Cela pourrait bouger pour Rodrygo, l’attaquant brésilien du Real Madrid, d’ici la fin du Mercato…

Le Real Madrid a été très actif, et dépensier, dès le début du Mercato, avec les arrivées conjuguées de Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold ainsi que Franco Mastantuono, avant la Coupe du monde des Clubs. Depuis la fin de la compétition, les Merengues ont aussi recruté Alvaro Carreras pour renforcer le flanc gauche de la défense en provenance de Benfica. De quoi offrir un effectif séduisant à Xabi Alonso. Du coup, Florentino Pérez a pris sa décision : il n’y aura plus de recrues cet été au Real. Mais des départs sont à prévoir et cela concerne en particulier Rodrygo.

Tottenham pourrait passer à l’attaque

Sous contrat jusqu’en 2028, le Brésilien ne sera pas retenu en cas de bonne proposition. Et selon AS, c’est Tottenham qui est le plus chaud. Qualifié pour la Ligue des champions, et richissime, le club londonien verrait en Rodrygo le successeur de Heung-Min Son et aurait demandé au Real l’autorisation de discuter avec l’entourage du joueur. Liverpool suivrait le dossier avec attention, mais c’est Alexander Isak, l’attaquant suédois de Newcastle, qui est sa priorité du moment.