OM : trois joueurs dézingués après le Sturm Graz, Genesio valide !

Après la troisième défaite consécutive de l’OM en Ligue Europa face au Sturm Graz (0-1), trois joueurs marseillais ont échangé avec des supporters furieux, une scène que Bruno Genesio comprend parfaitement.

L’OM traverse une soirée européenne de plus en plus difficile. Battus 1-0 par le Sturm Graz, les Marseillais ont concédé leur troisième défaite en trois journées de Ligue Europa. Un bilan inquiétant qui a provoqué une explication entre les joueurs et les supporters présents en Autriche.

Au coup de sifflet final, les fidèles de l’OM ont demandé des comptes à leur équipe. « En préambule, ils ont insulté les joueurs, avec quelques doigts brandis bien hauts, puis ils ont commencé, bon an mal an, à ébaucher des pourparlers », rapporte L’Équipe. Timothy Weah, Pierre-Emile Højbjerg et Nayef Aguerd sont notamment venus discuter avec les supporters, restés mobilisés malgré la déception.

Les supporters de l’OM font passer un message aux joueurs

Cette discussion intervient dans un contexte particulièrement délicat pour Marseille. Après trois revers européens consécutifs, les Olympiens n’ont toujours inscrit aucun point dans la compétition. La défaite face au Sturm Graz a ainsi accentué la frustration des supporters, qui avaient effectué un long déplacement pour soutenir leur équipe.

Loin de se limiter aux critiques, l’échange a également permis de faire passer un message de soutien et d’exigence. Les supporters ont rappelé leur attachement au club, tout en réclamant une réaction rapide sur le terrain.

Bruno Genesio valide la démarche des supporters

Interrogé après la rencontre, Bruno Genesio n’a pas cherché à minimiser la colère des fans marseillais. Au contraire, l’entraîneur de l’OM a reconnu que ses joueurs avaient de bonnes raisons de recevoir des reproches après une première période particulièrement décevante.

« Non seulement je comprends la colère de nos supporters, mais je ne vais sûrement pas les blâmer », a expliqué le technicien, qui a également présenté ses excuses pour la prestation de son équipe.

Genesio a notamment insisté sur les efforts consentis par les supporters, contraints de passer de longues heures dans le bus pour rejoindre Graz, puis pour rentrer à Marseille. À ses yeux, leur fidélité mérite une prestation bien plus convaincante.