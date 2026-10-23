OM : un Marseillais inquiète fortement après la défaite face à Sturm Graz

Après la défaite de l’OM face à Sturm Graz, Angel Gomes se retrouve au cœur des critiques, notamment après les déclarations fracassantes de Daniel Riolo sur son niveau de jeu.

La défaite de l’OM face à Sturm Graz continue de faire réagir. Battus 1-0 jeudi en Ligue Europa, les Marseillais ont livré une prestation insuffisante, qui n’a pas échappé à Daniel Riolo. Sur RMC Sport, le journaliste a notamment ciblé Angel Gomes, en difficulté depuis plusieurs rencontres.

Daniel Riolo s’en prend directement à Angel Gomes

Dans L’After Foot, le consultant n’a pas caché son incompréhension face au niveau affiché par le milieu de terrain anglais. « Il a une maladie ? C’est quoi son problème ? C’est pas possible d’avoir ce niveau quand même », a-t-il lancé, avant de poursuivre sur un ton sarcastique : « Peut-être qu’il cache un truc, un virus, il l’a pas dit. »

Titularisé face à Sturm Graz, l’ancien joueur du LOSC n’a pas réussi à peser suffisamment sur la rencontre. Après une première occasion sur coup franc en début de match, son influence a diminué, dans une première période globalement manquée par l’OM.

Bruno Genesio a finalement décidé de le remplacer à la pause par Himad Abdelli. Un changement qui illustre les difficultés rencontrées par l’Anglais pour s’imposer dans le jeu marseillais, et ce depuis son arrivée à l’été 2025.

L’OM sous pression après un nouveau revers européen

Au-delà du cas Angel Gomes, cette défaite fragilise davantage le bilan européen de Marseille. Avec trois revers en trois journées de Ligue Europa, le club phocéen traverse un début de campagne particulièrement compliqué.

Les critiques de Daniel Riolo soulèvent ainsi une question essentielle : l’OM peut-il retrouver rapidement de l’efficacité et du caractère pour éviter que cette mauvaise dynamique ne s’installe durablement ? Les prochaines rencontres seront déterminantes pour les hommes de Bruno Genesio.