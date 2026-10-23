OM : un Marseillais inquiète fortement après la défaite face à Sturm Graz

Après la défaite de l’OM face à Sturm Graz, Angel Gomes se retrouve au cœur des critiques, notamment après les déclarations fracassantes de Daniel Riolo sur son niveau de jeu.
La défaite de l’OM face à Sturm Graz continue de faire réagir. Battus 1-0 jeudi en Ligue Europa, les Marseillais ont livré une prestation insuffisante, qui n’a pas échappé à Daniel Riolo. Sur RMC Sport, le journaliste a notamment ciblé Angel Gomes, en difficulté depuis plusieurs rencontres.
Daniel Riolo s’en prend directement à Angel Gomes
Dans L’After Foot, le consultant n’a pas caché son incompréhension face au niveau affiché par le milieu de terrain anglais. « Il a une maladie ? C’est quoi son problème ? C’est pas possible d’avoir ce niveau quand même », a-t-il lancé, avant de poursuivre sur un ton sarcastique : « Peut-être qu’il cache un truc, un virus, il l’a pas dit. »
Titularisé face à Sturm Graz, l’ancien joueur du LOSC n’a pas réussi à peser suffisamment sur la rencontre. Après une première occasion sur coup franc en début de match, son influence a diminué, dans une première période globalement manquée par l’OM.
Bruno Genesio a finalement décidé de le remplacer à la pause par Himad Abdelli. Un changement qui illustre les difficultés rencontrées par l’Anglais pour s’imposer dans le jeu marseillais, et ce depuis son arrivée à l’été 2025.
L’OM sous pression après un nouveau revers européen
Au-delà du cas Angel Gomes, cette défaite fragilise davantage le bilan européen de Marseille. Avec trois revers en trois journées de Ligue Europa, le club phocéen traverse un début de campagne particulièrement compliqué.
Les critiques de Daniel Riolo soulèvent ainsi une question essentielle : l’OM peut-il retrouver rapidement de l’efficacité et du caractère pour éviter que cette mauvaise dynamique ne s’installe durablement ? Les prochaines rencontres seront déterminantes pour les hommes de Bruno Genesio.
🔴 𝗗𝗔𝗡𝗜𝗘𝗟 𝗥𝗜𝗢𝗟𝗢 𝗦𝗘 𝗗𝗘𝗠𝗔𝗡𝗗𝗘 𝗦𝗜 𝗔𝗡𝗚𝗘𝗟 𝗚𝗢𝗠𝗘𝗦 𝗖𝗔𝗖𝗛𝗘 𝗨𝗡𝗘 𝗠𝗔𝗟𝗔𝗗𝗜𝗘 𝗔𝗣𝗥𝗘𝗦 𝗟𝗔 𝗗𝗘𝗙𝗔𝗜𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗟’𝗢𝗠 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔 𝗦𝗧𝗨𝗥𝗠 𝗚𝗥𝗔𝗭 ! 😳🗣️ « 𝗔𝗵 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁, 𝘀𝗶𝗻𝗰𝗲̀𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁, 𝗚𝗼𝗺𝗲𝘀… Gomes, quoi ? Il a une maladie ? C’est quoi son problème ? 𝗖’𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗱’𝗮𝘃𝗼𝗶𝗿 𝗰𝗲 𝗻𝗶𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱 𝗺𝗲̂𝗺𝗲.Tu t’es fait piquer par un insecte ? 𝗣𝗲𝘂𝘁-𝗲̂𝘁𝗿𝗲 𝗾𝘂’𝗶𝗹 𝗰𝗮𝗰𝗵𝗲 𝘂𝗻 𝘁𝗿𝘂𝗰, 𝘂𝗻 𝘃𝗶𝗿𝘂𝘀, 𝗶𝗹 𝗹’𝗮 𝗽𝗮𝘀 𝗱𝗶𝘁. »🎙️ @RMCSport— Vibes Foot (@VibesFoot) October 23, 2026