OM : Genesio a de nouveau tranché pour Abdallah !

Mis à l’écart par Bruno Genesio, Keyliane Abdallah aurait reçu une bonne nouvelle concernant son avenir immédiat à l’OM.

Écarté du groupe professionnel de l’Olympique de Marseille depuis un peu plus d’une semaine, Keyliane Abdallah serait sur le point de retrouver ses coéquipiers. Le jeune attaquant marseillais de 20 ans avait été rétrogradé avec l’équipe réserve par Bruno Genesio après son entrée en jeu décevante lors de la victoire face au Havre (4-3), le 25 octobre dernier. Mécontent de son attitude et de son manque d’investissement, l’entraîneur olympien avait décidé de le renvoyer avec la Pro 2 afin de lui faire prendre conscience des exigences du plus haut niveau. Mais cette mise à l’écart toucherait désormais à sa fin.

Keyliane Abdallah de retour avec les professionnels !

Selon les informations de La Provence, Keyliane Abdallah serait de retour avec le groupe professionnel de l’OM. Une nouvelle encourageante pour le jeune ailier, qui avait dû retrouver l’équipe réserve ces derniers jours après le recadrage de Bruno Genesio. Durant cette période, l’international français U20 a notamment disputé la rencontre de National 2 face au Riviera FC, samedi dernier, sans parvenir à empêcher la défaite des siens (1-0). Malgré ce revers, le joueur formé à Marseille avait affiché un état d’esprit positif et une réelle volonté de se remettre en question après les critiques de son entraîneur.

Abdallah de retour face au Bayer Leverkusen ?

Ce retour annoncé avec les professionnels pourrait donc marquer la fin de la mise à l’écart de Keyliane Abdallah, qui semble avoir entendu le message de Bruno Genesio. Reste désormais à savoir si le technicien marseillais lui accordera rapidement une nouvelle chance en compétition. Alors que l’OM se déplace ce jeudi (21h) sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue Europa, la présence du jeune attaquant dans le groupe reste à confirmer. Une chose est sûre : Abdallah devra désormais convaincre son entraîneur par son investissement à l’entraînement et ses performances sur le terrain pour retrouver durablement sa place dans la rotation offensive marseillaise.