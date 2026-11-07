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ASSE – Laval : Joshua Duffus, l’heure de la première titularisation ?

Par Laurent Hess2 min de lecture
Joshua Duffus (ASSE)

L’ASSE doit retrouver son efficacité offensive face à Laval, ce samedi soir à Geoffroy-Guichard. Ian Cathro pourrait encore modifier son attaque. Et si Joshua Duffus était la surprise du technicien écossais ? L’ancien joueur de Brighton ne manque ni d’ambition ni d’arguments pour prétendre à une place dans le onze de départ…

La claque reçue à Guingamp (3-0) a laissé des traces. Pour la première fois de la saison, l’ASSE est restée muette en championnat. Un coup d’arrêt qui confirme les difficultés offensives rencontrées ces dernières semaines par les Verts. Preuve des tâtonnements de Ian Cathro, l’entraîneur écossais n’a pas aligné une seule fois la même association offensive lors des trois dernières rencontres. Et il devrait encore redistribuer les cartes contre Laval.

Cardona de retour, Davitashvili sur le banc ?

Une première tendance se dessine : Irvin Cardona pourrait retrouver une place de titulaire. Remplaçant à Guingamp, le Maltais semble aujourd’hui l’un des joueurs les plus capables d’apporter de la profondeur et de faire des différences par ses appels.

À ses côtés, le suspense demeure. Zuriko Davitashvili, titulaire lors des deux dernières rencontres, n’a guère convaincu. Le Géorgien, lui aussi attendu en sélection la semaine prochaine, pourrait faire les frais de la contre-performance collective au Roudourou. Thierno Ballo apparaît comme un candidat sérieux pour le remplacer.

Mais une autre option mérite d’être étudiée. Celle de Joshua Duffus.

Duffus, des statistiques qui parlent pour lui

Depuis le début de saison, l’ancien attaquant de Brighton doit se contenter d’entrées en jeu. Une situation qui ne semble pas entamer sa détermination. Présent en conférence de presse cette semaine, Duffus a affiché ses ambitions et son envie de jouer davantage. Ian Cathro a d’ailleurs salué son investissement et son attitude au quotidien.

Le joueur possède des qualités qui pourraient faire du bien à une attaque stéphanoise en quête de solutions : de la puissance, de la mobilité, une capacité à attaquer les espaces et surtout une volonté permanente de peser sur les défenses adverses.

Ses statistiques de la saison dernière constituent également un argument intéressant. En 2025-2026, Duffus avait inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en 30 apparitions, dont seulement 8 titularisations, toutes compétitions confondues. Et 6 de ses 7 buts avaient été inscrits quand il avait débuté. 6 buts en 8 titularisations, donc, un excellent ratio. Mais au-delà des chiffres, c’est peut-être l’état d’esprit de Duffus qui pourrait convaincre Cathro. Après le naufrage de Guingamp, les Verts ont besoin de retrouver de l’agressivité, de l’enthousiasme et cette envie de faire mal à l’adversaire qui leur a tant manqué en Bretagne.

Dans ce contexte, titulariser Duffus enverrait un signal fort au groupe : personne n’est installé et chacun peut gagner sa place par son travail et ses performances.

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