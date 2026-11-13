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ASSE : un monstre se cache chez les Verts, l’équipe de France est passée à côté !

Par William Tertrin2 min de lecture
Kévin Pedro (ASSE)

Impressionnant avec l’ASSE, Kévin Pedro a choisi de représenter la République démocratique du Congo plutôt que l’équipe de France : un choix qui pourrait donner quelques regrets au football français.

À Saint-Étienne, Kévin Pedro est en train de changer de dimension. À 20 ans, le défenseur formé à l’ASSE enchaîne les prestations convaincantes et commence à faire parler de lui bien au-delà du Forez. Son profil polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté droit, attire forcément l’attention.

C’est justement ce qui rend son choix international intéressant. Passé par les sélections de jeunes françaises, le Stéphanois a finalement décidé de défendre les couleurs de la République démocratique du Congo. Un choix du cœur, malgré l’intérêt de l’équipe de France, qu’il a lui-même assumé en septembre dernier.

Et les premiers signaux sont particulièrement encourageants. Pour sa première titularisation officielle avec les Léopards, jeudi contre la Sierra Leone (3-1), Pedro a disputé l’intégralité de la rencontre au poste de latéral droit. Son bilan défensif est impressionnant : huit tacles réussis sur neuf tentés et 88 % de passes réussies.

Pedro aurait-il sa place chez les Bleus ?

Un choix qui fait réfléchir du côté des Bleus. Le poste de latéral droit est loin d’être un dossier tranquille pour l’équipe de France. Avec les forfaits de Jules Koundé et Pierre Kalulu lors de ce rassemblement de novembre, Zinédine Zidane a notamment dû faire appel à Saël Kumbedi, qui évolue en deuxième division allemande, pour épauler Malo Gusto, très en difficulté contre l’Italie.

Alors, la France a-t-elle laissé passer un futur très bon latéral ? Impossible de l’affirmer à ce stade, mais le potentiel est évident. Pour l’ASSE, le message est surtout clair : Kévin Pedro mérite que l’on parle davantage de lui. Et les supporters des Verts auraient peut-être tout intérêt à mesurer la chance qu’ils ont de voir éclore un tel talent dans le Forez.

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