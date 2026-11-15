ASSE : énormes surprises avec Sonko et Duffus contre Rumilly ! 

La composition probable de l’ASSE pour affronter Rumilly au 7e tour de la Coupe de France est connue.

L’ASSE s’apprête à lancer sa campagne de Coupe de France dans des conditions particulières. Ce dimanche, à 15 heures, les Verts se déplacent au Parc des Sports d’Annecy pour affronter le GFA Rumilly-Vallières, pensionnaire de National 1.

Lavallée et Lamba titulaires

Avec une dizaine d’internationaux absents et plusieurs joueurs blessés, Ian Cathro doit revoir ses plans. Une situation qui pourrait profiter à plusieurs éléments en manque de temps de jeu, mais aussi à Lamine Sonko, l’attaquant de la réserve qui frappe à la porte du groupe professionnel. Dans les buts, il n’y aura pas de suspense. Selon Peuple Vert, Lucas Lavallée devrait connaître sa première apparition avec l’équipe professionnelle de l’ASSE. En l’absence de Gautier Larsonneur, toujours indisponible, et de Mamour Ndiaye, retenu avec le Sénégal, le jeune portier aura l’occasion de se montrer. Ian Cathro a d’ailleurs confirmé lui-même sa titularisation en conférence de presse, en soulignant son sérieux à l’entraînement et sa préparation pour ce rendez-vous.

Devant lui, Joao Ferreira devrait occuper le couloir droit. Julien Le Cardinal devrait être associé à Chico Lamba dans l’axe, tandis que Ben Old, disponible pendant cette trêve internationale, pourrait prendre le côté gauche. La titularisation de Lamba constituerait également une bonne nouvelle pour le défenseur portugais. Peu utilisé depuis le début de saison et freiné par des pépins physiques, il pourrait profiter des absences de Kevin Pedro et de Sohaib Naïr pour retrouver du rythme. Une occasion importante pour celui qui doit encore gagner sa place dans la hiérarchie défensive de Ian Cathro.

Jaber peut profiter des absences

Au milieu de terrain, Maxime Bernauer devrait être accompagné de Mahmoud Jaber. L’absence d’Áron Csongvai, parti rejoindre la sélection hongroise, ouvre une possibilité à l’ancien joueur du Maccabi Haïfa. De retour en forme après avoir été freiné par des blessures, Jaber n’a plus débuté une rencontre avec les Verts depuis le 24 janvier dernier. Il pourrait donc retrouver une place dans le onze au meilleur moment pour relancer sa dynamique.

Plus haut, Jakob Breum devrait être chargé d’animer le jeu stéphanois. Le Danois est resté dans le Forez pendant la trêve et devrait avoir une nouvelle occasion de montrer ses qualités. Il pourrait évoluer avec Thierno Ballo, dans une animation offensive susceptible de varier selon les phases de jeu. L’ancien joueur de Wolfsberger pourrait notamment être utilisé dans un rôle différent de celui qu’il occupe habituellement en championnat. Avec les nombreuses absences, Cathro dispose de plusieurs possibilités pour réorganiser son secteur offensif.

Sonko et Duffus : deux surprises dans le onze de l’ASSE ?

C’est probablement la principale curiosité de cette composition probable. Joshua Duffus pourrait enfin débuter une rencontre depuis l’arrivée de Ian Cathro. L’attaquant anglais, qui attend encore de s’installer dans la rotation stéphanoise, aurait une belle carte à jouer face à Rumilly-Vallières. Mais il ne serait pas forcément seul à profiter de cette rencontre. Lamine Sonko pourrait également être lancé dans le grand bain. L’attaquant de la réserve enchaîne les bonnes prestations et les buts ces dernières semaines. Avec quatre réalisations lors de ses quatre dernières rencontres, il a de sérieux arguments à faire valoir.

Sa possible titularisation serait une vraie surprise, mais aussi une récompense pour son efficacité avec l’équipe réserve. L’ASSE manque actuellement de solutions offensives et peine à retrouver son efficacité du début de saison. Après quatre buts inscrits lors de ses quatre dernières rencontres, la concurrence pourrait être relancée. Pour Sonko, l’objectif sera évidemment de convaincre Ian Cathro qu’il peut apporter quelque chose au groupe professionnel. Une première titularisation en Coupe de France pourrait lui ouvrir des perspectives en Ligue 2. Duffus, de son côté, aurait l’occasion de démontrer qu’il peut prétendre à davantage de responsabilités.