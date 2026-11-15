Flashback, il y a un an : Des polémiques à la jeunesse : l’ASSE a bien changé depuis l’affaire Stassin

Il y a un an, les supporters des Verts s’enflammaient pour les déclarations du père de Lucas Stassin, entre espoirs de transfert et attentes démesurées. Douze mois plus tard, la réalité du club n’a plus grand-chose à voir avec ces débats, et c’est une ASSE en pleine mutation qui occupe le devant de la scène.

L’affaire Stassin : quand l’ASSE vibrait autour d’un transfert record

En novembre 2025, l’actualité des Verts était dominée par un nom : Lucas Stassin. Arrivé quelques mois plus tôt comme le transfert le plus cher de l’histoire du club, l’attaquant belge cristallisait toutes les attentes. À la veille d’une interview exclusive de son père Stéphane, un extrait avait mis le feu aux réseaux sociaux. Stéphane Stassin, cash, évoquait la pression sur Lucas, l’engouement des supporters, et osait la comparaison avec l’arrivée d’un Messi dans le Forez. Les fans s’étaient empressés de tourner en dérision ce parallèle, rappelant la modestie de leur nouveau buteur. Pourtant, avec 4 buts et 3 passes décisives en 13 matchs, Stassin incarnait, en ce début de saison, l’espoir d’un club qui voulait croire à un retour au premier plan et voyait déjà poindre les rumeurs de départs, preuve d’un certain appétit sur le marché des transferts. À l’époque, l’ASSE semblait pouvoir jouer sur le terrain des grands coups, et chaque mot d’un proche de joueur suffisait à agiter tout le peuple vert.

Un an plus tard : jeunesse obligée et ambitions contrariées

Que reste-t-il de cette effervescence aujourd’hui ? La trajectoire de l’ASSE a pris un virage bien différent. À l’automne 2026, le club fait face à une hécatombe d’absents, entre blessures et convocations internationales. Loin des débats sur les prix des transferts ou la pression d’un crack annoncé, l’actualité est dominée par la nécessité de lancer des jeunes issus de la réserve, comme Lamine Sonko ou Lucas Lavallée, propulsés sur le devant de la scène pour pallier les forfaits. Le mercato n’est plus synonyme de folie dépensière, mais d’opportunités à saisir, comme un possible prêt d’un ex du club (Arnaud Nordin) pour renforcer un effectif décimé. L’enthousiasme populaire se manifeste désormais autour de la fréquentation record du Musée des Verts ou de la fierté de voir un formé maison, Kévin Pedro, briller… mais sous les couleurs de la RDC, pas de la France. Exit les polémiques familiales ou les rumeurs de millions : l’ASSE doit composer avec ses moyens, l’infirmerie et la formation. Ce flashback rappelle combien, en un an, l’horizon des Verts s’est recentré sur l’essentiel : faire face avec ses jeunes, ses valeurs et ses ambitions, malgré les vents contraires.