ASSE : enfin des bonnes nouvelles pour Stassin !

En manque de réussite à Séville, Lucas Stassin (ASSE, 21 ans) a retrouvé la confiance avec les espoirs belges.

Il y a enfin de quoi retrouver le sourire pour Lucas Stassin. Opposée à l’Allemagne à Essen, la sélection belge Espoirs a signé une victoire importante en s’imposant 2-1. Et le joueur de l’ASSE a été l’un des grands artisans de ce succès, avec deux passes décisives à son actif.

Stassin a fait tomber l’Allemagne

Stassin s’est d’abord illustré dès la 8e minute. Après un débordement sur le côté droit, l’attaquant a parfaitement levé la tête pour adresser un centre en retrait à Julian Duranville, qui n’a pas manqué l’occasion d’ouvrir le score. L’attaquant prêté par l’ASSE au Séville FC aurait même pu participer davantage à la fête juste avant la pause. Bien placé pour faire le break, il a vu sa tentative échouer sur le poteau du gardien allemand.

Un manque de réussite qui n’a toutefois pas entamé son influence sur la rencontre. À la 65e minute, Stassin a de nouveau fait parler sa qualité technique. À la réception d’un centre venu de la gauche, au premier poteau, il a réalisé une superbe talonnade pour servir Roméo Vermant, auteur du but de la victoire. Deux gestes décisifs qui confirment son importance dans le collectif belge.

Un regain de confiance bienvenu pour Séville… et l’ASSE

Cette prestation représente une double bonne nouvelle pour Lucas Stassin. D’abord parce qu’il retrouve de l’efficacité et de la confiance après une période délicate sur le plan sportif. Ensuite parce qu’il démontre qu’il conserve toute sa capacité à peser sur une rencontre, avec deux passes décisives face à une opposition de haut niveau.

Pour l’ASSE et Séville, cette performance est forcément encourageante. Le club espagnol peut espérer voir son attaquant revenir avec un état d’esprit plus positif après cette parenthèse internationale réussie. Déjà qualifiés pour l’Euro Espoirs 2027, les Diablotins ne comptent pas s’arrêter là. Ils retrouveront l’Italie lundi à 18h15, à Livourne, pour un deuxième match amical. Une nouvelle occasion pour Stassin de confirmer son retour en forme et d’entretenir cette dynamique positive.