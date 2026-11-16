ASSE : inquiétude autour de Jakob Breum !

Si l’ASSE a assuré l’essentiel en se qualifiant pour la suite de la Coupe de France face à Rumilly-Vallières (2-1), une mauvaise nouvelle pourrait venir ternir la victoire des Verts. Ian Cathro a révélé que Jakob Breum souffrait de gênes physiques depuis quelque temps. Une situation qui inquiète forcément à Saint-Étienne, alors que le Danois continue d’enchaîner les rencontres.

L’AS Saint-Étienne a évité le piège en Coupe de France. Opposés à Rumilly-Vallières, les Verts ont dû batailler pour décrocher leur qualification (2-1). Une rencontre plus compliquée que prévu, qui a notamment contraint Ian Cathro à revoir ses plans en cours de match.

Car l’entraîneur stéphanois avait initialement prévu de ménager plusieurs de ses cadres, à commencer par Julien Le Cardinal et Jakob Breum. Deux joueurs particulièrement sollicités depuis le début de la saison et dont le temps de jeu commence visiblement à peser sur les organismes.

Mais au-delà de la simple gestion physique, les révélations de Cathro concernant l’état de santé de Jakob Breum suscitent quelques interrogations.

Jakob Breum joue avec des gênes physiques !

Après la rencontre, Ian Cathro a expliqué pourquoi il avait initialement décidé de laisser le Danois sur le banc. Une précaution qui n’était pas uniquement liée à l’accumulation des minutes.

« L’objectif était de gérer la charge de ces deux joueurs, qui ont beaucoup joué depuis le début de la saison », a expliqué le traducteur du technicien écossais, dans des propos rapportés par Peuple Vert.

Avant de livrer une précision importante concernant Breum : « Notamment Jakob, qui a quelques gênes qu’on doit arriver à gérer. »

Une déclaration qui ne manquera pas d’interpeller les supporters stéphanois. Si aucune blessure précise n’a été annoncée, le fait que le milieu offensif danois doive composer avec des douleurs constitue un sujet de vigilance pour le staff médical.

D’autant que Cathro n’avait absolument pas prévu de le faire entrer en jeu face à Rumilly-Vallières.

Cathro contraint de prendre un risque avec Breum ?

Le scénario de la rencontre a finalement poussé l’entraîneur des Verts à changer ses plans. Alors qu’il espérait laisser ses deux cadres au repos, Cathro a dû faire appel à Julien Le Cardinal dès la mi-temps, puis à Jakob Breum à la 62e minute pour assurer la qualification.

« Dans un scénario idéal, ces deux joueurs seraient restés sur le banc. Mon intention était de ne pas les faire jouer », a reconnu le technicien.

Une décision qui illustre les difficultés rencontrées par les Stéphanois pour venir à bout de leur adversaire. Et qui pose désormais une question : Breum pourra-t-il continuer à enchaîner les rencontres sans aggraver ses gênes physiques ?

Car l’ASSE aura besoin de toutes ses forces vives pour poursuivre ses ambitions en Ligue 2. Le Danois fait partie des éléments importants du dispositif de Cathro et une éventuelle indisponibilité constituerait une mauvaise nouvelle.

Pour l’heure, aucune absence n’a été annoncée et rien n’indique que Breum souffre d’une blessure sérieuse. Mais après cette qualification laborieuse, le staff stéphanois va devoir surveiller attentivement son état physique.

D’autant que les Verts ont également vu Lamine Sonko quitter prématurément la pelouse en raison d’un problème à l’épaule. Deux situations à surveiller de près avant les prochaines échéances de l’ASSE.