Dans le viseur de l’OM pour le prochain mercato estival, Cristian Cásseres Jr. aurait désormais un prix fixé par Toulouse.

Comme révélé le compte X LePetitOM après la victoire de l’Olympique de Marseille face à Toulouse (2-0), le 1er novembre dernier, l’OM aurait coché le nom de Cristian Cásseres Jr. en vue du prochain mercato estival. Arrivé au Téfécé à l’été 2023 en provenance des New York Red Bulls, l’international vénézuélien s’est progressivement imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Ses performances sous le maillot toulousain auraient ainsi attiré l’attention des dirigeants marseillais, qui pourraient chercher à renforcer leur entrejeu l’été prochain.

Toulouse attend plus de 10 M€ pour Casseres

Mais l’OM sait désormais à quoi s’en tenir dans ce dossier. Selon les informations de LesViolets.com, les dirigeants du Toulouse FC, conscients que Cristian Cásseres Jr. pourrait susciter des convoitises lors des prochains mercatos, attendraient plus de 10 millions d’euros pour envisager son départ. Une somme importante qui témoigne de la volonté du club haut-garonnais de ne pas brader l’un de ses éléments majeurs. Les prétendants du milieu de terrain vénézuélien devront donc mettre la main à la poche pour espérer convaincre le Téfécé de le laisser partir.

Un montant qui correspond globalement à la valeur marchande de Cristian Cásseres Jr., actuellement estimée à 12 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Récemment prolongé jusqu’en juin 2028 par Toulouse, avec une revalorisation salariale à la clé, l’ancien joueur des New York Red Bulls se trouve désormais dans une position contractuelle favorable à son club. De quoi permettre aux dirigeants toulousains de se montrer exigeants en cas d’offre. Si l’OM souhaite réellement passer à l’action l’été prochain, il devra donc consentir un effort financier conséquent pour espérer s’attacher les services de l’international vénézuélien.