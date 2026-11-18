Annoncé dans le viseur de l’OM, André-Frank Zambo Anguissa fait déjà l’unanimité auprès des supporters marseillais.

Comme révélé ce mardi par le journaliste italien Nicolò Schira, l’Olympique de Marseille serait intéressé par un retour d’André-Frank Zambo Anguissa, qui a déjà porté le maillot olympien entre 2015 et 2018. En fin de contrat en juin prochain avec Naples, le milieu de terrain camerounais n’aurait toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour une prolongation. Une situation qui pourrait permettre à l’OM de récupérer gratuitement son ancien joueur l’été prochain, même si la concurrence pourrait être importante sur ce dossier.

Les supporters de l’OM plébiscitent un retour de Zambo Anguissa

Et visiblement, cette piste fait rêver les supporters marseillais. En témoigne le sondage réalisé sur le compte X de But! OM. À la question « Zambo Anguissa, vous reprenez à l’OM ? », pas moins de 71 % des votants ont répondu « oui », contre seulement 29 % de « non ». Un résultat sans appel qui témoigne de l’enthousiasme des supporters de l’Olympique de Marseille à l’idée de revoir l’international camerounais sous les couleurs olympiennes.

Il faut dire que depuis son départ de Marseille à l’été 2018, André-Frank Zambo Anguissa a franchi un cap dans sa carrière, notamment sous le maillot de Naples, où il s’est imposé comme un élément important de l’entrejeu. Son expérience, son impact physique et sa capacité à récupérer des ballons pourraient constituer de sérieux atouts pour l’OM. Reste désormais à savoir si les dirigeants marseillais passeront concrètement à l’action pour tenter de rapatrier leur ancien milieu de terrain, dont l’avenir à Naples demeure incertain.