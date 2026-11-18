Buteur en sélection pendant la trêve, Antoine Valero (18 ans) continue de marquer des points aux yeux du staffe de l’OM.

Antoine Valero a vécu une trêve internationale particulièrement encourageante. En trois matchs disputés sous le maillot de l’équipe de France U19, pour un total de 125 minutes de jeu, l’attaquant de l’OM a trouvé le chemin des filets à deux reprises.

Antoine Valero en pleine réussite avec les Bleuets

Une efficacité intéressante pour le jeune numéro 9, qui confirme ainsi les bonnes dispositions affichées depuis le début de la saison avec les équipes de jeunes de l’OM. Ses performances en club et désormais en sélection témoignent de sa progression et lui permettent de poursuivre sur une dynamique positive.

À seulement quelques apparitions de référence avec les Bleuets, Valero continue donc de faire parler de lui. Son sens du but et sa capacité à se montrer décisif constituent des arguments supplémentaires pour espérer attirer l’attention du staff marseillais.

Le jeune attaquant de l’OM n’est pas un inconnu du groupe professionnel. Il avait déjà été convoqué sur le banc de l’équipe première lors de la rencontre face au Bayer Leverkusen. Une première étape importante dans son parcours, qui montre qu’il a déjà pu se rapprocher de l’environnement des professionnels. Même s’il n’a pas encore obtenu ses premières minutes cette saison avec l’équipe première, cette présence dans le groupe constitue un signal encourageant.

Une première apparition professionnelle en ligne de mire ?

La concurrence reste évidemment importante à son poste, mais ses performances avec les équipes de jeunes et ses buts en sélection peuvent lui permettre de continuer à se rapprocher du plus haut niveau.

Alors que l’OM se prépare à affronter Le Mans (dimanche, 20h45), la progression d’Antoine Valero sera forcément à suivre. Le jeune buteur vient de réaliser une trêve internationale productive et dispose désormais de nouveaux arguments pour espérer se rapprocher du groupe professionnel.

Reste à savoir si le staff marseillais décidera de lui offrir une opportunité dans les prochaines semaines. Une première entrée en jeu chez les professionnels représenterait une étape majeure pour celui qui continue de se distinguer avec les équipes de jeunes.