PSG Mercato : une star de Zidane chez les Bleus à Paris pour 200 M€ ?

Déjà courtisé par le PSG dans le passé, Michael Olise pourrait désormais être accessible pour 200 millions d’euros, un montant qui relance forcément les spéculations autour du club parisien.

Le nom de Michael Olise pourrait-il refaire surface au PSG ? Alors que l’international français est devenu l’un des joueurs majeurs du Bayern Munich et de l’équipe de France, une clause libératoire proche de 200 millions d’euros pourrait être au cœur des prochaines discussions entre le joueur et le club bavarois.

Une situation forcément intéressante pour Paris, qui connaît particulièrement bien le dossier. En effet, le PSG avait déjà été associé à de nombreuses reprises à Olise ces derniers mois.

Olise, l’ancien rêve du PSG

Paris s’était positionné concrètement pour attirer celui qui allait devenir l’une des nouvelles stars de l’équipe de France, et qui a d’ailleurs crevé l’écran lors de ce rassemblement pour le premier de Zinédine Zidane chez les Bleus.

Deux ans après son arrivée au Bayern, sa valeur a évidemment explosé. Le joueur s’est imposé en Bavière et chez les Bleus, au point d’attirer à nouveau les plus grands clubs européens, dont Paris.

Mais Paris a changé de stratégie. En juillet dernier, L’Équipe expliquait que le club ne souhaitait pas relancer le dossier Olise, considérant notamment qu’une opération pourrait coûter au moins 200 millions d’euros. Une source interne résumait alors la position parisienne : « Il vaut mieux chercher le nouvel Olise qu’Olise ».

Une clause à 200 M€ qui change la donne ?

C’est précisément ce montant qui intrigue aujourd’hui. Le Bayern souhaite prolonger Olise et pourrait lui offrir un contrat allant jusqu’en 2032. Le clan du Français souhaiterait toutefois conserver une porte de sortie avec une clause libératoire. Selon les informations rapportées par Bild, celle-ci pourrait dépasser 200 millions d’euros.

Pour le PSG, le scénario reste donc très hypothétique. Paris connaît déjà le prix à payer pour récupérer Michael Olise et ne semble pas disposé, à ce stade, à repartir dans une opération aussi coûteuse.

Mais si le Bayern inscrit réellement une clause de 200 millions d’euros dans le futur contrat de l’international français, le nom d’Olise pourrait difficilement disparaître des radars du PSG.