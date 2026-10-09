PSG : le Bayern hausse le ton dans le dossier Olise !

Le Bayern Munich n’entend pas laisser le dossier Michael Olise s’installer dans la durée. Alors que le PSG s’est positionné sur l’international français, le club bavarois vient d’adresser un message fort à son joueur.

Le Bayern réagit à l’intérêt du PSG

Le feuilleton Michael Olise connaît un nouvel épisode ce vendredi. D’après les informations relayées par Foot Mercato, le Bayern Munich a décidé d’envoyer un message fort dans ce dossier, alors que le PSG surveille la situation de l’ailier français.

La nature précise de cette prise de position n’est pas détaillée dans les éléments publiés, mais sa fermeté traduit la volonté du club allemand de reprendre la main. Sous contrat avec le Bayern, Olise constitue un élément important du projet bavarois. L’intérêt parisien ne laisse donc pas sa direction indifférente.

Paris avait déjà reçu la réponse d’Olise

On vous en parlait jeudi : Michael Olise avait donné sa réponse au PSG. La sortie du Bayern apporte désormais un nouvel éclairage au dossier, sans remettre en cause les informations révélées précédemment.

Le club de la capitale connaît ainsi la position du joueur, mais doit également composer avec celle de son employeur. Ce double verrou rappelle que le dossier ne dépend pas uniquement de la volonté parisienne. Le Bayern entend manifestement éviter que les convoitises autour de son international français ne fragilisent son projet sportif.

Le Real Madrid se lance à l’assaut d’un ancien protégé de José Mourinho pour le prochain mercato. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2108517673760092231

Un signal clair envoyé au marché

Cette communication bavaroise dépasse le seul cadre du PSG. En affichant rapidement une position forte, le Bayern prévient également les autres prétendants susceptibles de se manifester. Olise ne semble pas considéré comme un joueur placé sur le marché, mais bien comme un élément autour duquel le club allemand souhaite continuer à bâtir.

Pour Paris, cette nouvelle étape oblige donc à avancer avec prudence. Aucun montant, aucune offre formelle ni négociation entre les deux clubs ne sont évoqués à ce stade par la source. Il s’agit avant tout d’un rapport de force à distance, chacun faisant connaître sa position sans ouvrir publiquement la porte à une opération.

Un dossier qui reste sous surveillance

Le PSG continue de préparer ses prochaines fenêtres de recrutement et Olise présente un profil parfaitement identifié au plus haut niveau. Sa situation restera nécessairement suivie, même si le message venu de Munich réduit les perspectives d’une ouverture rapide.

Le nouvel épisode ne scelle pas définitivement l’avenir du Français, mais il confirme que le Bayern ne compte pas subir les événements. Après la réponse du joueur, c’est désormais son club qui hausse le ton.