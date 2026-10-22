PSG Mercato : Luis Enrique a déjà réglé le problème Kvaratskhelia !

Après la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG envisage de renforcer son attaque lors du mercato hivernal, tandis que Nuno Mendes apparaît comme une option surprenante pour occuper le couloir gauche.

Le PSG va devoir revoir ses plans. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit face au FC Barcelone (4-2), en Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia sera absent pendant de longs mois. Un coup dur pour Luis Enrique, qui pourrait pousser la direction parisienne à accélérer sur le marché des transferts.

Selon les informations rapportées par L’Équipe, le PSG envisageait déjà de recruter un ailier lors du prochain mercato d’hiver, avec une préférence pour un jeune joueur à fort potentiel. La blessure de l’international géorgien pourrait donc renforcer cette volonté.

Nuno Mendes, une option inattendue à gauche

En attendant janvier, Luis Enrique dispose de plusieurs solutions pour réorganiser son attaque. Désiré Doué peut évoluer sur le côté gauche, tandis que Mika Godts et Maghnes Akliouche représentent d’autres possibilités. Mais une option retient également l’attention : repositionner Nuno Mendes plus haut sur le terrain.

Selon Le Parisien et L’Équipe, cette hypothèse fait partie des pistes envisagées par le staff parisien. Percutant, rapide et capable de multiplier les courses vers l’avant, le latéral portugais possède des qualités offensives qui pourraient lui permettre d’apporter une solution dans un rôle plus offensif.

Reste un obstacle de taille : Nuno Mendes est lui-même blessé à la cuisse gauche et doit encore être indisponible plusieurs semaines. Son repositionnement obligerait aussi Luis Enrique à réorganiser sa défense, avec Lucas Hernandez ou Lucas Beraldo parmi les solutions possibles.

Le PSG garde la porte ouverte au mercato hivernal

Malgré ces options internes, un recrutement reste envisageable. Paris devra trouver le bon équilibre entre la nécessité de compenser l’absence de Kvaratskhelia et sa volonté de poursuivre une politique axée sur les jeunes talents.

Le club compte également sur les titis Senny Mayulu et Quentin Ndjantou pour participer à la rotation. Leur progression pourrait offrir davantage de flexibilité à Luis Enrique dans les prochaines semaines.