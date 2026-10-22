PSG : Un signal fort envoyé à Kvaratskhelia malgré son terrible verdict

Gravement blessé au genou droit contre le FC Barcelone, Khvicha Kvaratskhelia va manquer plusieurs mois de compétition. Ce coup dur ne remet toutefois pas en cause les plans du PSG, qui compte toujours installer durablement l’ailier géorgien au cœur de son projet.

Paris ne change pas ses plans

On vous en parlait mercredi : le verdict médical était tombé pour Kvaratskhelia, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit face au Barça. Alors que cette grave blessure pouvait susciter des interrogations sur son avenir, la position du PSG est désormais claire.

Selon les informations de CulturePSG, le club de la capitale souhaite toujours prolonger son numéro 7. Les discussions avec son nouvel agent, Moussa Sissoko, ont même déjà commencé et les deux parties ont posé les premières bases financières du futur contrat.

Une prolongation jusqu’en 2032 à l’étude

Actuellement lié au PSG jusqu’en juin 2029, Khvicha Kvaratskhelia pourrait rempiler pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2032. Sa longue indisponibilité n’a donc pas refroidi les dirigeants parisiens, convaincus de la place que doit occuper l’ancien joueur de Naples dans leur projet à long terme.

Malgré la blessure, le PSG veut absolument prolonger Khvicha Kvaratskhelia jusqu’en 2032. Les discussions ont déjà débuté et Paris aimerait faire du Géorgien l’un des joueurs les mieux payés du club. — @FabriceHawkins https://twitter.com/FabriceHawkins/status/2112985465531809896

Le dossier aurait même déjà bien avancé avant la rencontre face au FC Barcelone. Paris ne compte donc pas profiter de la blessure pour revoir ses ambitions à la baisse. Au contraire, la volonté affichée de poursuivre les négociations ressemble à un vrai témoignage de confiance adressé au joueur au moment où celui-ci entame une longue période de convalescence.

Une nette revalorisation en discussion

Le volet salarial sera forcément central. Kvaratskhelia perçoit actuellement environ 900 000 euros brut par mois, ce qui le placerait au sixième rang dans la hiérarchie parisienne, à hauteur de Vitinha. Le PSG souhaiterait désormais en faire l’un des éléments les mieux rémunérés de son effectif.

Une rémunération supérieure au million d’euros brut mensuel devrait ainsi être discutée. Ousmane Dembélé reste pour l’heure le joueur le mieux payé du vestiaire, avec des émoluments estimés à 1,5 million d’euros brut par mois, devant notamment Marquinhos, Lucas Hernandez et Achraf Hakimi.

Le cadre financier parisien reste fixé

Cette marque de confiance ne signifie pas que le PSG accordera un chèque en blanc. La direction entend conserver la maîtrise de sa masse salariale et respecter le cadre financier instauré ces dernières saisons. Il faudra donc trouver un point d’équilibre entre le nouveau statut promis au Géorgien et la politique du club.

Les négociations vont se poursuivre pendant sa convalescence. Malgré le terrible coup d’arrêt subi face au Barça, Kvaratskhelia demeure bien l’un des visages autour desquels Paris veut construire son avenir.