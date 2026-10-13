À LA UNE DU 13 OCT 2026
[20:25]OM : deux bonnes nouvelles pour Genesio avant l’Olympiakos !
[20:00]PSG : un départ surprise acté, le Stade Rennais concerné ?
[19:49]Arsenal – LOSC : les compos sont connues !
[19:47]Galatasaray – FC Barcelone : grosse surprise dans la compo de Flick !
[19:20]ASSE : Dall’Oglio a failli retrouver un banc !
[19:00]FC Nantes : un nouveau verdict tombe pour le passage de Tavares devant la DNCG !
[18:40]RC Lens : Leca juge les débuts de Cahuzac et envoie un scud à Toppmöller
[18:35]OL : le verdict est tombé après le fiasco de la billetterie
[18:18]PSG : Luis Enrique s’agace pour le Ballon d’Or et défend Manchester City
[18:15]Atlético de Madrid : un drame familial frappe Koke avant Manchester United
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL : le verdict est tombé après le fiasco de la billetterie

Par Wladimir DELCROS - 13 Oct 2026, 18:35
OL : le verdict est tombé après le fiasco de la billetterie

Après les importants problèmes rencontrés en marge de la réception du Stade Rennais, l’OL a revu son dispositif de billetterie numérique. Les premières mesures correctives seront mises à l’épreuve dès jeudi contre Crystal Palace, devant au moins 35 000 spectateurs.

Une panne qui a pénalisé plusieurs centaines de supporters

L’OL avait officiellement lancé sa billetterie numérique le 19 septembre. Pour accéder au stade, les supporters devaient présenter leur place dématérialisée depuis l’application de l’enceinte décinoise. Mais le dispositif a connu une panne au pire moment, avant la victoire contre le Stade Rennais (4-0).

Plusieurs centaines de personnes n’ont ainsi pas pu franchir les portes avant 20h30. Cet incident a provoqué d’importants bouchons autour de différents accès, avec de longues minutes d’attente pour une partie du public. Le club rhodanien avait ensuite présenté ses excuses et assuré avoir identifié l’origine du dysfonctionnement.

L’OL avait également promis de « veiller à ce que cela ne se reproduise plus ». Selon les informations d’Olympique & Lyonnais, la direction a désormais annoncé avoir « mis en place plusieurs actions correctives ».

Deux solutions proposées pour accéder au stade

Le premier test grandeur nature aura lieu jeudi à l’occasion de la réception de Crystal Palace. Pour cette affiche européenne, les supporters pourront retrouver leur « ticket dans l’application », mais également le télécharger au format PDF depuis leur espace billetterie. Cette deuxième possibilité doit notamment offrir une solution de repli en cas de nouveau problème avec la plateforme.

Le dispositif sera également appliqué dimanche pour la rencontre face à Nice. Deux rendez-vous rapprochés qui permettront à l’OL de vérifier rapidement l’efficacité des ajustements effectués, alors que le club doit aussi composer avec un nouveau coup dur avant Crystal Palace.

35 000 billets déjà écoulés contre Crystal Palace

L’enjeu est loin d’être anodin pour la direction lyonnaise. Quelque 35 000 personnes disposent déjà de leur billet pour la rencontre de Ligue Europa face aux Anglais. Un nouveau dysfonctionnement aurait donc des conséquences importantes aux abords du stade, quelques semaines seulement après les désagréments vécus contre Rennes.

En rétablissant l’accès au billet PDF en parallèle de l’application, l’OL espère fluidifier l’entrée des spectateurs et éviter une nouvelle saturation. Le match contre Crystal Palace servira de véritable répétition avant la réception de Nice. La réponse apportée par le club est désormais connue, mais son efficacité devra encore être confirmée sur le terrain de l’organisation.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
OL

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OL : toutes les infos foot