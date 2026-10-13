OL : le verdict est tombé après le fiasco de la billetterie

Après les importants problèmes rencontrés en marge de la réception du Stade Rennais, l’OL a revu son dispositif de billetterie numérique. Les premières mesures correctives seront mises à l’épreuve dès jeudi contre Crystal Palace, devant au moins 35 000 spectateurs.

Une panne qui a pénalisé plusieurs centaines de supporters

L’OL avait officiellement lancé sa billetterie numérique le 19 septembre. Pour accéder au stade, les supporters devaient présenter leur place dématérialisée depuis l’application de l’enceinte décinoise. Mais le dispositif a connu une panne au pire moment, avant la victoire contre le Stade Rennais (4-0).

Plusieurs centaines de personnes n’ont ainsi pas pu franchir les portes avant 20h30. Cet incident a provoqué d’importants bouchons autour de différents accès, avec de longues minutes d’attente pour une partie du public. Le club rhodanien avait ensuite présenté ses excuses et assuré avoir identifié l’origine du dysfonctionnement.

L’OL avait également promis de « veiller à ce que cela ne se reproduise plus ». Selon les informations d’Olympique & Lyonnais, la direction a désormais annoncé avoir « mis en place plusieurs actions correctives ».

Deux solutions proposées pour accéder au stade

Le premier test grandeur nature aura lieu jeudi à l’occasion de la réception de Crystal Palace. Pour cette affiche européenne, les supporters pourront retrouver leur « ticket dans l’application », mais également le télécharger au format PDF depuis leur espace billetterie. Cette deuxième possibilité doit notamment offrir une solution de repli en cas de nouveau problème avec la plateforme.

Le dispositif sera également appliqué dimanche pour la rencontre face à Nice. Deux rendez-vous rapprochés qui permettront à l’OL de vérifier rapidement l’efficacité des ajustements effectués, alors que le club doit aussi composer avec un nouveau coup dur avant Crystal Palace.

OL : Paulo Fonseca est face à un casse-tête inattendu après la blessure de Loïs Openda. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2109906193455943729

35 000 billets déjà écoulés contre Crystal Palace

L’enjeu est loin d’être anodin pour la direction lyonnaise. Quelque 35 000 personnes disposent déjà de leur billet pour la rencontre de Ligue Europa face aux Anglais. Un nouveau dysfonctionnement aurait donc des conséquences importantes aux abords du stade, quelques semaines seulement après les désagréments vécus contre Rennes.

En rétablissant l’accès au billet PDF en parallèle de l’application, l’OL espère fluidifier l’entrée des spectateurs et éviter une nouvelle saturation. Le match contre Crystal Palace servira de véritable répétition avant la réception de Nice. La réponse apportée par le club est désormais connue, mais son efficacité devra encore être confirmée sur le terrain de l’organisation.