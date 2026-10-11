OL : le coup dur se confirme et pourrait encore s’alourdir

Les examens passés par Loïs Openda n’ont pas dissipé les inquiétudes autour de son état physique. L’attaquant belge devrait manquer le rendez-vous de Ligue Europa contre Crystal Palace et reste également menacé pour la rencontre face à Nice.

Openda devrait manquer Crystal Palace

On vous en parlait dès samedi : le retour de Loïs Openda face au RC Lens avait tourné au sérieux coup dur pour l’OL. Touché à la jambe droite vendredi après un choc avec le défenseur lensois Ismaëlo Ganiou, l’attaquant lyonnais avait quitté la pelouse en boitant.

Les images observées après la rencontre n’avaient rien fait pour rassurer le staff de Paulo Fonseca. Au moment du retour de l’équipe, l’international belge avait en effet été aperçu avec des béquilles. Une précaution qui laissait craindre une indisponibilité pour les prochaines échéances de l’Olympique Lyonnais.

Après les examens passés par le joueur, la tendance se précise désormais. D’après les informations du Progrès, Openda ne devrait pas être en mesure de tenir sa place jeudi contre Crystal Palace en Ligue Europa. Une absence que Foot Mercato évoque également ce dimanche.

OL : Loïs Openda se dirige vers un forfait contre Crystal Palace. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2109191367616266599

Le match contre Nice également menacé

Le nouveau développement concerne surtout la durée possible de son absence. Toujours selon le quotidien régional, le problème physique d’Openda pourrait également le contraindre à déclarer forfait pour la prochaine rencontre face à Nice. Paulo Fonseca risque donc de devoir composer sans son attaquant lors de deux rendez-vous importants.

À ce stade, l’OL n’a toutefois pas communiqué officiellement sur la nature exacte de la blessure ni sur la durée d’indisponibilité du Belge. La prudence reste donc de mise, notamment pour le match contre les Aiglons, mais sa participation au duel européen face au club anglais apparaît désormais fortement compromise.

Un retour qui tourne court

Ce contretemps est d’autant plus frustrant qu’Openda venait de retrouver Lens, un club qu’il connaît bien. Sa rencontre s’est finalement achevée prématurément après ce duel avec Ganiou, avant que son déplacement avec des béquilles ne confirme les premières inquiétudes.

L’OL devrait désormais surveiller quotidiennement l’évolution de sa jambe droite. En attendant une communication médicale du club, Fonseca doit préparer la réception de Crystal Palace avec l’hypothèse très sérieuse de ne pas pouvoir compter sur son avant-centre. Le doute demeure ensuite entier pour Nice.