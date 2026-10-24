Pronostic PSG – OL (25/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la huitième journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OL, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

C’est le choc de cette huitième journée de Ligue 1, et même de ce début de saison ! Leader du championnat, l’Olympique Lyonnais se déplace ce dimanche (20h45) sur la pelouse de son dauphin, le Paris Saint-Germain. Un duel au sommet dans la course à l’Europe, et peut-être même au titre. Initialement programmée dimanche, cette rencontre pourrait toutefois être décalée à lundi (20h45) pour des raisons de sécurité.

Ligue 1 – PSG vs OL

Dimanche 25 octobre 2026 · 20h45 · Parc des Princes

PSG : poursuivre sa série de victoires et reprendre la tête du championnat

Le Paris Saint-Germain réalise un début de saison 2026-2027 convaincant, même s’il n’a pas encore pris seul les commandes du championnat. Après sept journées, les hommes de Luis Enrique occupent la deuxième place du classement avec 14 points, à égalité avec l’Olympique Lyonnais, leader grâce à une meilleure différence de buts. Une situation qui donne une importance particulière à cette confrontation, puisque les Parisiens pourraient prendre une avance précieuse sur un concurrent direct.

Après quelques difficultés rencontrées en début d’exercice, le PSG semble avoir trouvé son rythme de croisière en Ligue 1. Le club de la capitale reste sur quatre victoires consécutives en championnat, une série qui lui a permis de retrouver les premières places et de confirmer son statut de grand favori à sa propre succession. Devant son public, Paris tentera de prolonger cette dynamique et de prendre seul les commandes du classement.

Les Parisiens abordent également cette rencontre avec une confiance renforcée par leurs dernières performances européennes. Après avoir dominé Manchester City (4-2) lors de la deuxième journée de Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique ont confirmé mardi en s’imposant face au FC Barcelone (4-2) au Parc des Princes. Deux succès de prestige qui témoignent de la puissance offensive du champion d’Europe en titre, capable de faire la différence face aux meilleures formations du continent.

Pour autant, tout n’est pas parfait dans la capitale. Malgré leurs excellents résultats, les Parisiens ont encaissé quatre buts lors de leurs deux dernières rencontres européennes. Des fragilités défensives qui pourraient être exploitées par une équipe lyonnaise particulièrement ambitieuse depuis le début de la saison.

Surtout, Luis Enrique devra composer avec plusieurs absences importantes. Ousmane Dembélé, touché à la cuisse gauche, et Marquinhos, blessé à la cuisse droite, sont indisponibles pour plusieurs semaines. Le PSG devra également se passer de Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou. Trois forfaits majeurs qui obligeront l’entraîneur espagnol à revoir une partie de son organisation, aussi bien offensivement que défensivement.

Malgré ces absences, le PSG conserve un effectif particulièrement riche, avec plusieurs joueurs capables de prendre leurs responsabilités. Désiré Doué, Bradley Barcola ou encore Achraf Hakimi pourraient notamment jouer un rôle déterminant dans cette affiche. Devant leur public, les Parisiens tenteront de confirmer leur excellente dynamique et d’envoyer un nouveau message à leurs concurrents dans la course au titre.

OL : confirmer son excellent début de saison et conserver son fauteuil de leader

De son côté, l’Olympique Lyonnais réalise un début de saison particulièrement prometteur. Après sept journées de Ligue 1, les Gones occupent la première place du classement avec 14 points, grâce à un bilan de quatre victoires, deux matchs nuls et une seule défaite. Une position qui témoigne de la régularité affichée par les Lyonnais, désormais bien décidés à jouer les premiers rôles dans le championnat.

Avec 13 buts inscrits et seulement cinq encaissés depuis le début de la saison, l’OL affiche un équilibre collectif intéressant. Les hommes de Paulo Fonseca peuvent notamment s’appuyer sur l’une des meilleures défenses de Ligue 1, un atout important avant de défier une formation parisienne particulièrement redoutable offensivement.

Les Lyonnais ont également démontré leur capacité à rivaliser avec les grosses cylindrées du championnat. Leur solidité collective et leur faculté à se projeter rapidement vers l’avant leur ont permis de prendre régulièrement des points, même lorsque leurs prestations n’étaient pas totalement abouties. Une efficacité qui pourrait s’avérer précieuse face au PSG, habitué à monopoliser le ballon et à imposer son rythme.

Le déplacement au Parc des Princes constituera néanmoins un véritable test pour l’OL. Face à une équipe parisienne qui reste sur quatre victoires consécutives en championnat et deux succès prestigieux en Ligue des Champions, les Lyonnais devront faire preuve d’une grande rigueur défensive pour espérer conserver leur première place.

Paulo Fonseca devra également gérer plusieurs absences. Loïs Openda, victime d’une fissure du péroné, est indisponible, tandis que Nicolas Tagliafico et Assan Ouédraogo figurent également parmi les forfaits annoncés. Des absences qui pourraient limiter les possibilités de rotation du technicien portugais, alors que son équipe doit également composer avec un calendrier européen chargé.

Mais l’OL pourra s’appuyer sur un précédent encourageant. En avril dernier, les Lyonnais s’étaient imposés sur la pelouse du PSG (2-1), mettant fin à une série de six défaites consécutives face au club de la capitale. Un succès qui avait démontré leur capacité à faire déjouer les Parisiens, même dans leur enceinte.

Cette fois, les Gones se présentent au Parc des Princes dans la peau du leader. Une situation qui pourrait leur permettre d’aborder cette confrontation avec davantage de confiance, même si le PSG reste favori. En cas de succès, Lyon réaliserait une excellente opération comptable et confirmerait qu’il possède les ressources nécessaires pour se mêler durablement à la lutte pour le titre.

Les confrontations entre les deux équipes

Les dernières confrontations entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais ont très largement tourné à l’avantage du club de la capitale. Avant leur dernier affrontement, les Parisiens restaient sur six victoires consécutives toutes compétitions confondues face aux Gones, confirmant leur domination dans ce duel historique du championnat de France.

Lors de la saison 2024-2025, le PSG avait notamment remporté les deux confrontations en Ligue 1, d’abord au Parc des Princes (3-1) en décembre 2024, puis sur la pelouse du Groupama Stadium (3-2) en février 2025. Les Parisiens avaient également pris le dessus lors du match aller de l’exercice précédent, en s’imposant à Lyon (3-2) en novembre 2025.

Mais la dernière opposition entre les deux formations a réservé une surprise. En avril 2026, l’OL était parvenu à s’imposer au Parc des Princes (2-1), mettant ainsi fin à sa mauvaise série face aux champions de France. Un succès de prestige qui pourrait donner des idées aux Lyonnais avant ce nouveau déplacement dans la capitale.

Cette confrontation s’annonce d’autant plus intéressante que les deux formations occupent les deux premières places du classement. Si le PSG tentera de confirmer sa domination historique récente, l’OL cherchera à rééditer sa performance du printemps dernier et à conforter son fauteuil de leader.

Les compos probables

La compo probable du PSG : Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, L. Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Akliouche, Torres, Doué.

Absents : Kvaratskhelia, Dembélé, Marquinhos, Mendes (blessés), Longoni (reprise).

La compo probable de l’OL : Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner – Bidstrup, Tessmann – Boudache, Tolisso, Nuamah – Sulc ou Himbert.

Absents : Ouédraogo, Openda (blessés), Nakamura (suspendu).

Incertains : Sulc (blessé), Tagliafico (reprise).

Les joueurs à suivre

Désiré Doué (PSG) : L’international français traverse une excellente période et s’impose comme l’un des joueurs les plus influents du secteur offensif parisien. Décisif lors de ses trois dernières rencontres, l’ancien Rennais a notamment joué un rôle important dans les récents succès du PSG en Ligue des Champions. En l’absence d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia, Luis Enrique devrait une nouvelle fois compter sur sa créativité et sa capacité à éliminer dans les petits espaces. Face à une défense lyonnaise particulièrement solide depuis le début de la saison, ses accélérations et sa qualité technique pourraient faire la différence.

Ernest Nuamah (OL) : L’ailier ghanéen représente l’une des principales armes offensives de l’Olympique Lyonnais. Auteur de trois buts et d’une passe décisive en Ligue 1 cette saison, il s’est imposé comme un élément important du dispositif de Paulo Fonseca. Même s’il n’a plus marqué lors de ses deux dernières apparitions en championnat, sa vitesse, sa percussion et sa capacité à attaquer la profondeur pourraient poser de sérieux problèmes à une défense parisienne privée de Marquinhos. Face à un PSG qui devrait monopoliser le ballon, Nuamah pourrait notamment profiter des situations de contre-attaque pour faire parler ses qualités.

Notre pronostic pour PSG – OL

Cette confrontation entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais s’annonce particulièrement intéressante entre les deux premières équipes du championnat. Si les Parisiens possèdent l’avantage du terrain et traversent une excellente période, les Lyonnais ont démontré depuis le début de la saison qu’ils étaient capables de rivaliser avec les meilleures formations de Ligue 1. Avec 14 points chacun après sept journées, les deux clubs ont une belle occasion de prendre l’ascendant sur un concurrent direct.

Le PSG aborde néanmoins cette rencontre avec davantage de certitudes sur le plan offensif. Les hommes de Luis Enrique restent sur sept victoires consécutives toutes compétitions confondues et viennent notamment de s’imposer face à Manchester City (4-2), puis au FC Barcelone (4-2) en Ligue des Champions. Deux performances qui témoignent de la qualité du collectif parisien, capable de faire la différence même face aux adversaires les plus redoutables.

Mais le club de la capitale devra composer avec plusieurs absences importantes. Privés d’Ousmane Dembélé, de Khvicha Kvaratskhelia et de Marquinhos, les Parisiens pourraient notamment manquer de solutions offensives et de garanties défensives. Des forfaits qui pourraient permettre aux Lyonnais de croire davantage en leurs chances de réaliser un résultat positif au Parc des Princes.

De son côté, l’OL possède de solides arguments, à commencer par sa rigueur défensive. Avec seulement cinq buts encaissés en sept journées, les Gones affichent l’un des meilleurs bilans du championnat dans ce domaine. Leur capacité à rester bien organisés et à exploiter les transitions rapides pourrait notamment leur permettre de mettre en difficulté une équipe parisienne qui aime prendre des risques dans la construction du jeu.

Toutefois, les Lyonnais ont récemment montré certaines limites à l’extérieur. Après avoir été tenus en échec par le Paris FC (0-0), les hommes de Paulo Fonseca se sont inclinés sur la pelouse du RC Lens (2-1). Ils devront également gérer la fatigue accumulée jeudi lors de leur déplacement européen à Hoffenheim, tandis que les Parisiens auront bénéficié de deux jours supplémentaires de récupération.

Les cotes de PSG – OL

Pari Cote Victoire du PSG 1,44 Match nul 5,50 Victoire de l’OL 5,90

Notre pronostic : victoire du PSG, cotée à 1,44.

Nous misons sur une victoire du Paris Saint-Germain devant son public. Malgré les nombreuses absences qui touchent son effectif, le club de la capitale semble avoir retrouvé une dynamique particulièrement impressionnante depuis plusieurs semaines. Les hommes de Luis Enrique restent sur sept succès consécutifs toutes compétitions confondues et possèdent suffisamment de qualités individuelles pour mettre en difficulté la défense lyonnaise.

L’OL pourrait néanmoins poser des problèmes aux Parisiens, notamment grâce à sa solidité collective et à la vitesse de ses joueurs offensifs. Les Gones ont déjà démontré leur capacité à faire déjouer le PSG en s’imposant au Parc des Princes la saison dernière (2-1). Ils pourraient également profiter de l’absence de Marquinhos pour se procurer plusieurs occasions et trouver le chemin des filets.

Mais la dynamique actuelle du PSG, associée à l’avantage du terrain et à une meilleure récupération après les rencontres européennes, pourrait finalement faire la différence. Nous imaginons donc un match animé et relativement équilibré, au cours duquel les deux formations pourraient marquer, mais où les Parisiens finiraient par prendre le dessus grâce à leur efficacité offensive.

Notre score : PSG 3-1 OL.