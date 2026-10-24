PSG, OL : Luis Enrique ressort le souvenir qui doit réveiller Paris

À deux jours de la réception de l’OL, finalement programmée lundi, Luis Enrique a rappelé que les Lyonnais étaient venus s’imposer au Parc des Princes la saison dernière. Malgré quatre absences majeures, l’entraîneur du PSG vise la première place de Ligue 1.

Quatre cadres absents malgré le report

Initialement attendue dimanche, la rencontre entre le PSG et l’OL a été décalée à lundi sur décision des autorités et de la LFP. Luis Enrique bénéficie donc de vingt-quatre heures supplémentaires pour préparer ce rendez-vous, mais ce délai ne changera rien concernant les joueurs absents côté parisien.

Nuno Mendes, Marquinhos, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia sont tous forfaits. Quatre cadres dont devra se passer le technicien espagnol face au leader lyonnais. Interrogé sur le report, l’ancien entraîneur du FC Barcelone n’a toutefois pas souhaité alimenter la polémique.

« Si on joue lundi et que c’est mieux pour la situation actuelle, je l’accepte. Dimanche, c’est un jour spécial par rapport à la situation. Il y a aussi un match de NFL. Je n’ai aucun souci à jouer lundi », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Le souvenir de la défaite au Parc

À égalité de points avec l’OL mais devancé à la différence de buts, le PSG peut reprendre les commandes du championnat en cas de victoire. Luis Enrique sait néanmoins que la mission ne sera pas simple. La saison dernière, Paris avait arraché un succès 3-2 au Parc OL avant de tomber à domicile lors du match retour.

Les buteurs lyonnais de cette soirée, Endrick et Afonso Moreira, sont partis depuis vers d’autres aventures. Le souvenir reste pourtant bien présent dans l’esprit de Luis Enrique, qui apprécie également le travail réalisé par Paulo Fonseca.

« Ce sera compliqué. Ils ont gagné l’an dernier à Paris. Ils ont le même entraîneur et pratiquent un beau football. » — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2113955649562243095

La première place comme motivation

Le contexte entourant cette affiche ne détourne donc pas Paris de son objectif. « Dès lundi, on peut être leader. C’est notre objectif, c’est important d’être le plus haut possible. Affronter le Lyon de Paulo Fonseca est une motivation », a insisté Luis Enrique.

Le PSG avancera diminué, mais avec l’occasion de reprendre immédiatement la tête de la Ligue 1 à son adversaire. Une perspective qui doit permettre aux Parisiens de rester pleinement mobilisés, malgré la proximité du Ballon d’Or et un calendrier inhabituel. L’OL est prévenu : Luis Enrique n’a oublié ni le revers de la saison passée ni l’enjeu comptable de cette nouvelle confrontation.