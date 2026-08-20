Stade Rennais Mercato : c’est confirmé pour un nouveau numéro 9 !

Le Stade Rennais travaille encore sur le renfort de son attaque à quelques jours de la clôture du mercato.

Après avoir déjà recruté Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Gonçalo Oliveira, Nicolas Lemaître, Eliezer Mayenda, Bryan Reynolds et Charlie Cresswell cet été, le Stade Rennais ne compte pas s’arrêter en cette fin de mercato estival et pourrait encore se renforcer en attaque.

Le club breton souhaiterait notamment anticiper le probable départ de Breel Embolo en attirant un nouvel avant-centre. À quelques jours de la clôture du marché, les dirigeants rennais continueraient donc de travailler en coulisses pour apporter une dernière touche à leur secteur offensif.

Rennes avance en coulisses pour son futur avant-centre

Après avoir annoncé début août qu’un nouveau numéro 9 pourrait débarquer à Stade Rennais, le compte X et insider du SRFC@jonathan35001 a fait le point sur ce dossier. « Il y a des discussions en cours mais pour le moment je ne peux pas en dire plus », a confié le spécialiste du club Rouge et Noir sur le réseau social.

Si aucune identité n’a encore filtré concernant la ou les pistes actuellement étudiée, les discussions semblent donc bien avoir débuté en coulisses.