ASSE – FC Nantes : les onze de Cathro et Poirier ont fuité avec des surprises !

L’AS Saint-Étienne et le FC Nantes s’affrontent ce samedi (20h45) au stade Geoffroy-Guichard, à l’occasion de la 10e journée de Ligue 2. Si cette rencontre était attendue en début de saison comme un choc dans la course à la montée en Ligue 1, elle en a aujourd’hui beaucoup moins l’allure puisque les Canaris ne sont que 14es au classement après neuf journées et accusent déjà 14 points de retard sur les Verts, leaders incontestés de Ligue 2 depuis le début de la saison.

Un onze classique pour Cathro, des changements attendus à Nantes !

Pour cette rencontre, l’entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro, ne devrait pas bouleverser son onze de départ et reconduire la même équipe que celle qui s’est imposée le week-end dernier sur la pelouse du Red Star (0-1), selon L’Équipe. Augustine Boakye, Jakob Breum, Irvin Cardona et Thierno Ballo devraient ainsi de nouveau composer le quatuor offensif des Verts, tandis que Zuriko Davitashvili devrait une nouvelle fois débuter sur le banc.

Du côté du FC Nantes, plusieurs changements sont en revanche attendus. L’entraîneur des Jaune et Vert, Grégory Poirier, devrait procéder à trois modifications dans son onze de départ par rapport à celui aligné samedi dernier lors de la défaite face à Dunkerque (1-3). Fodé Doucouré, Ibrahima Sissoko et Killian Corredor devraient ainsi céder leur place à Fabien Centonze, Balthazar Pierret et Ignatius Ganago. La principale surprise concernerait donc Killian Corredor, qui devrait débuter sur le banc des remplaçants au profit d’Ignatius Ganago. Un choix fort de Grégory Poirier, qui envisagerait ainsi de se passer de l’un de ses atouts offensifs au coup d’envoi de ce déplacement périlleux dans le Chaudron.

Les compos probables

ASSE : Ndiaye – Pedro, Le Cardinal, Naïr, Old – Bernauer, Csongvai, Boakye, Breum – Cardona, Ballo.

FC Nantes : Calgren – Sow, Perrin, Amian – Centonze, Younoussa, Pierret, Lepenant Hachem – Younoussa, Robinet, Ganago.