FC Nantes : Poirier a poussé un petit coup de gueule avant le choc face à l’ASSE

Privé de ses supporters pour le déplacement à Saint-Étienne, le FC Nantes devra tenter de rebondir dans une ambiance annoncée bouillante à Geoffroy-Guichard.

L’absence des supporters nantais ne laisse pas Grégory Poirier indifférent. Interrogé sur l’interdiction de déplacement des fans du FC Nantes pour la rencontre face à l’ASSE à Geoffroy-Guichard, l’entraîneur a exprimé ses regrets, rappelant l’importance du public dans le spectacle footballistique.

« Un match de foot, il est fait pour avoir les supporters des deux parties. C’est ça aussi qui rend le football beau et comme un spectacle pour les gens, c’est les émotions », a-t-il souligné.

Le technicien déplore une situation qui prive les Nantais d’un soutien précieux à l’extérieur. « C’est dommage pour nous, pour eux, mais on ne peut rien y faire aujourd’hui », a-t-il également reconnu.

Le FC Nantes face au défi de Geoffroy-Guichard

Pour les Canaris, ce déplacement dans le Chaudron représente un rendez-vous important pour tenter de retrouver une dynamique positive. Sans leurs supporters, les Nantais devront faire abstraction de ce contexte particulier et répondre présents sur le terrain.

En face, l’ASSE pourra compter sur une ambiance qui s’annonce totalement folle dans un Geoffroy-Guichard qui verra les Magic Fans fêter leur 35 ans. Un environnement qui promet d’être intense et dans lequel le FC Nantes devra faire preuve de caractère.

Malgré la frustration liée à l’absence de ses fans, le club nantais cherchera avant tout à obtenir un résultat positif. Car au-delà des tribunes, c’est bien sur le terrain que les Canaris devront trouver les ressources pour relancer leur saison.