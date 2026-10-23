Si l’ASSE part grand favori contre le FC Nantes, les précédents entre les deux équipes donnent un certain avantage aux Canaris.

La rencontre entre l’ASSE et le FC Nantes a finalement été programmée au samedi 24 octobre à 20h45. Le match devrait se dérouler dans un stade Geoffroy-Guichard particulièrement animé, avec la perspective d’une affluence à guichets fermés.

Sept matches de l’ASSE sans victoire contre le FC Nantes !

Sur le papier, les Verts disposent d’arguments solides. Leaders du championnat, ils réalisent un début de saison convaincant et veulent poursuivre leur marche vers la Ligue 1. En face, le FC Nantes occupe la 14e place de Ligue 2 sans que Grégory Poirier ne soit trop inquiet. Mais le classement ne raconte pas toute l’histoire. Les confrontations récentes entre les deux clubs rappellent que les Verts n’ont pas toujours réussi à prendre le dessus sur leur adversaire.

La série est particulièrement défavorable à l’ASSE : le club du Forez n’a remporté aucun de ses sept derniers matches face à Nantes. La dernière victoire stéphanoise remonte au 10 novembre 2019, à la Beaujoire. Ce jour-là, les hommes de Claude Puel s’étaient imposés 3-2 face à l’équipe dirigée par Christian Gourcuff. Miguel Trauco avait contribué au retour des Verts, tandis que Denis Bouanga avait signé un doublé pour offrir la victoire aux Stéphanois.

L’ASSE devra faire parler son statut de leader

Depuis, l’ASSE n’a donc plus réussi à battre le club nantais dans les confrontations prises en compte. Cette statistique constitue un rappel à la prudence avant le prochain duel, même si les dynamiques actuelles des deux équipes sont différentes. Pour les hommes d’Ian Cathro, l’objectif sera de faire abstraction de cet historique et de confirmer leur bonne forme en championnat. Jouer à domicile, devant un public nombreux, pourrait représenter un avantage important.

Mais le FC Nantes aura également des raisons de se battre. Malgré sa position de lanterne rouge, le club cherchera à profiter de cette série favorable dans les confrontations pour déjouer les pronostics. L’historique ne décide évidemment pas de l’issue d’un match. Il rappelle toutefois que l’ASSE devra se montrer sérieuse et efficace pour éviter une mauvaise surprise. Dans un Chaudron qui s’annonce bouillant, les Verts auront l’occasion de mettre fin à cette série et de confirmer leurs ambitions de montée.