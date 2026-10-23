Flashback, il y a un an : L’ASSE, du casse-tête Eymard à l’euphorie retrouvée : quel virage en un an !

Il y a douze mois, la saga Paul Eymard alimentait tous les débats chez les Verts, entre espoirs de prolongation et offensives de grands clubs étrangers. Un an plus tard, l’actualité stéphanoise a changé de registre : retour sur une bascule qui en dit long sur le nouveau visage du club.

Quand l’avenir d’Eymard cristallisait toutes les tensions

À l’automne 2025, l’ASSE vivait au rythme des tractations autour de Paul Eymard. Le jeune milieu formé à L’Étrat, alors en fin de contrat aspirant, se retrouvait au centre d’un feuilleton haletant. Placardisé en août pour avoir repoussé une première offre de contrat professionnel jugée trop basse par son entourage, il avait vu l’Inter Milan et Manchester United lui faire les yeux doux, prêts à quadrupler la mise par rapport à l’ASSE. Mais le club forézien, malgré la pression, décidait de le réintégrer au groupe pro et, surtout, de le retenir lors de la Coupe du monde U17 au Qatar, au grand dam du sélectionneur Lionel Rouxel. La tension était palpable : les supporters s’inquiétaient de voir partir un talent maison, les dirigeants tentaient de sauver la face avec une proposition revue à la hausse, sans parvenir à rivaliser avec la puissance des clubs étrangers. Si Eymard semblait vouloir poursuivre sa route chez les Verts, rien n’était encore joué et l’incertitude planait sur son avenir immédiat.

Un an plus tard : cap sur la montée, l’ASSE a changé de dimension

Flashforward octobre 2026 : l’actualité stéphanoise ne tourne plus autour de la fuite des talents ni des polémiques liées à la gestion des jeunes. Le club, racheté et restructuré par Kilmer Sports Ventures, a pris un tout autre virage. Les chantiers concernent désormais l’innovation numérique et la gestion commerciale, le tout dans la stabilité d’un projet ambitieux. Côté terrain, l’ASSE s’est offert une armada offensive : Cardona, Boakye, Ballo, Breum… Les recrues à plusieurs millions d’euros font oublier les mercatos de vaches maigres. Les Verts, leaders incontestés de Ligue 2, surfent sur une dynamique euphorique après avoir échoué de peu à la montée la saison passée. L’entraîneur Ian Cathro veille à l’équilibre collectif, la concurrence fait rage, et les débats ont basculé sur la place des cadres et la gestion du groupe plus que sur les feuilletons individuels.

Ce contraste est frappant : il y a un an, l’ASSE se débattait pour conserver ses espoirs face à la convoitise européenne, symbole d’une certaine fragilité structurelle. Aujourd’hui, c’est la solidité du projet et la diversité des forces offensives qui marquent les esprits. Si le nom d’Eymard n’apparaît plus dans les préoccupations majeures, c’est toute la philosophie du club qui s’est transformée. La preuve qu’en douze mois, un club peut passer de la crainte de perdre ses pépites à l’assurance d’un collectif taillé pour l’élite.