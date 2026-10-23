Kilmer Sports Ventures a encore frappé dans ses investissemets à l’ASSE.

Kilmer Sports Ventures continue de structurer l’ASSE depuis son arrivée à la tête du club. Cette fois, le chantier concerne moins le terrain que les services numériques et la gestion commerciale puisque le club forézien a renouvelé sa collaboration avec FanXP, une entreprise qui accompagne les Verts depuis 2018 dans leurs solutions digitales.

Le paiement devient un axe prioritaire pour l’ASSE

Selon Sportune, les deux parties ont conclu un accord pluriannuel. La durée exacte du contrat et son montant n’ont toutefois pas été communiqués. Cette prolongation garantit la continuité des outils déjà utilisés par le club, notamment pour la billetterie, la boutique en ligne et l’application mobile. Au-delà de cette continuité, le partenariat doit permettre à l’ASSE de moderniser ses dispositifs de paiement et de faciliter le suivi de ses activités commerciales. La principale nouveauté concerne l’intégration d’une solution d’encaissement centralisée.

Celle-ci doit réunir plusieurs modes de paiement au sein d’un même système : transactions en ligne, paiements à distance par lien et règlements sur place grâce à des terminaux. L’objectif est de simplifier la gestion des recettes et de rapprocher plus efficacement les ventes des encaissements. Pour un club qui commercialise des billets, des produits dérivés et différents services, cette centralisation peut faciliter le suivi des opérations et améliorer l’organisation interne.

La démarche s’inscrit dans une logique de professionnalisation des activités commerciales de l’ASSE. Elle ne signifie pas nécessairement que les revenus du club vont augmenter immédiatement, mais elle peut contribuer à rendre les processus de vente plus fluides et plus faciles à piloter. « C’est un outil que nous utilisons au quotidien, qui nous suit dans toutes nos envies et nous laisse la liberté de faire exactement ce que nous voulons pour nos supporters », explique Anaïs Durand, responsable de la billetterie du club, dans un communiqué.

Kilmer poursuit la structuration commerciale de l’ASSE

L’autre nouveauté concerne directement les supporters. Le partenariat prévoit la modélisation en trois dimensions du stade Geoffroy-Guichard, afin de permettre aux acheteurs de visualiser leur emplacement avant de réserver leurs places. Cette fonctionnalité doit offrir une représentation plus concrète de la visibilité depuis les différents sièges et aider les supporters à choisir leur billet en connaissance de cause. L’enjeu est commercial, mais également lié à l’expérience utilisateur.

Une billetterie plus lisible peut faciliter la décision d’achat et réduire les incertitudes au moment de sélectionner une place dans l’enceinte stéphanoise. Pour l’ASSE, dont l’identité repose largement sur le lien avec son public, cette amélioration constitue un moyen supplémentaire de moderniser la relation avec les supporters. Depuis son arrivée, Kilmer Sports Ventures doit relever plusieurs défis pour accompagner le développement de l’ASSE. Si les performances sportives restent essentielles, la structuration des outils commerciaux et numériques représente également un levier de professionnalisation.

Le renouvellement de l’accord avec FanXP s’inscrit dans cette logique. Il ne s’agit pas d’une signature sportive susceptible de bouleverser directement les résultats de l’équipe, mais d’un engagement opérationnel qui touche à plusieurs activités quotidiennes du club. Les effets concrets dépendront notamment de la mise en œuvre des nouveaux services, de leur adoption par les supporters et de leur capacité à simplifier les opérations commerciales.