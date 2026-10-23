Encore en vue contre la Juventus Turin en Ligue Europa (2-2), Mahamadou Nagida (21 ans) est le joueur en forme du côté du Stade Rennais.

Mahamadou Nagida continue de marquer des points au Stade Rennais. Déjà remarqué lors des dernières sorties du club breton, le joueur a de nouveau livré une prestation convaincante contre la Juventus Turin (2-2). Sa capacité à se projeter et à apporter des solutions dans son couloir constitue désormais une véritable arme pour Franck Haise.

Nagida aurait pu quitter le Stade Rennais pour 5 M€ !

Avec cinq titularisations sur les huit premiers matches de la saison, le Camerounais de 21 ans gagne progressivement en importance dans la rotation rennaise. Son niveau actuel pourrait même rebattre les cartes sur le côté gauche, notamment pour Quentin Merlin, qui doit désormais composer avec une concurrence de plus en plus sérieuse.

La progression de Nagida est d’autant plus notable qu’il peinait encore à s’imposer il y a un an. À cette époque, le Stade Rennais avait repoussé une offre de 5 millions d’euros de Besiktas pour son défenseur. Aujourd’hui, sa valeur pourrait avoir sensiblement augmenté, même si aucun montant actualisé ne permet de chiffrer précisément cette progression.

Haise a trouvé un nouveau cadre au Stade Rennais

Le rendement de Nagida répond aussi à un besoin identifié dans l’effectif du Stade Rennais. Malgré la présence de plusieurs joueurs offensifs, comme Soumaré, Ludovic Blas, Al-Tamari, Mayenda ou Nordin, le Stade Rennais a encore du mal à se montrer suffisamment dangereux sur son aile gauche.

Dans ce contexte, Nagida apporte une réponse intéressante. Son activité et ses projections permettent de créer du mouvement dans un secteur où les solutions offensives peinent à faire la différence. Le joueur ne se contente donc pas de défendre : il contribue également à l’animation collective et offre davantage de possibilités à son équipe. Pour Franck Haise, cette montée en puissance représente une option supplémentaire au moment de faire évoluer son système tactique. Pour le club, elle constitue aussi une satisfaction sportive inattendue, alors que plusieurs recrues estivales n’ont pas encore répondu à toutes les attentes.

Loïc Désiré peut-il s’appuyer sur cette réussite au mercato ?

Le prochain mercato hivernal sera un rendez-vous important pour Loïc Désiré. Après un été dont le bilan reste à confirmer sur le terrain, le responsable du recrutement devra trouver les ajustements nécessaires pour permettre à Rennes de franchir un cap. Dans cette perspective, la progression de Nagida constitue un point positif.

Reste à savoir si cette réussite suffira à contrebalancer les interrogations autour du recrutement estival. Nagida est aujourd’hui une satisfaction indéniable, mais le Stade Rennais devra confirmer cette dynamique sur la durée. Si le Camerounais poursuit sur sa lancée, il pourrait devenir l’un des symboles les plus encourageants de la saison rennaise.