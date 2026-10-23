ASSE : une surprise signée Cathro face au FC Nantes ?

À l’approche de la réception du FC Nantes, Marten-Chris Paalberg peut espérer une première convocation avec les professionnels de l’ASSE.

L’ASSE s’apprête à retrouver Geoffroy-Guichard pour un rendez-vous attendu face au FC Nantes. Si plusieurs retours sont enregistrés dans le secteur défensif, des incertitudes subsistent au moment de composer le groupe. Une situation qui pourrait ouvrir la porte à une première apparition de Marten-Chris Paalberg dans le groupe professionnel.

Paalberg, une première convocation en vue avec l’ASSE ?

Marten-Chris Paalberg pourrait-il profiter des absences pour franchir un nouveau cap dans le Forez ? L’attaquant estonien de 17 ans figure parmi les jeunes joueurs susceptibles d’intégrer le groupe stéphanois pour la réception des Canaris.

Arrivé à l’ASSE en janvier dernier, le jeune buteur poursuit sa progression au contact du club, alors qu’il n’a encore jamais figuré sur une feuille de match et qu’il a été embêté par les blessures. Il a notamment pu se montrer lors du match amical remporté contre le FC Sion pendant la trêve internationale. Une première expérience intéressante, même si elle ne garantit pas une place dans les plans immédiats de Ian Cathro.

Cathro face à un dernier choix

Selon le groupe probable, une place reste à attribuer entre trois jeunes joueurs : Marten-Chris Paalberg, Elyes Dhaoui et Nathan Kasia. L’Estonien n’est donc pas assuré d’être retenu, mais sa présence parmi les options envisagées entretient l’espoir d’une première convocation.

Le contexte pourrait jouer en sa faveur. Gautier Larsonneur et Tamar Svetlin seront absents plusieurs semaines, tandis que Chico Lamba et Julien Le Cardinal sont disponibles pour renforcer la défense. Ian Cathro doit ainsi trouver le bon équilibre entre expérience, solutions immédiates et intégration des jeunes talents.

Face à Nantes, l’entraîneur écossais pourrait-il réserver une surprise à ses supporters ? La réponse dépendra de son choix final. Une convocation de Paalberg constituerait en tout cas une étape importante dans la progression du jeune attaquant, très attendu par une partie des supporters stéphanois.