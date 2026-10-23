ASSE : une signature historique menacée, le fin mot de l’histoire est connu !

Le changement de nom du groupe Casino, désormais baptisé Plesio, pouvait soulever des questions autour de son partenariat avec l’ASSE. Mais les supporters des Verts peuvent être rassurés : le sponsoring reste inchangé jusqu’à la fin de la saison.

Le changement de nom du groupe Casino n’aura pas de conséquence sur le maillot des Verts. Alors que le distributeur stéphanois a officiellement adopté le nom de Plesio le 20 octobre, son partenariat avec l’ASSE reste inchangé. Selon les informations de EVECT, aucune modification de l’identité du sponsor n’est prévue, et ce jusqu’à la fin de la saison 2026-2027.

Une nouvelle rassurante pour les supporters de l’ASSE, qui ont retrouvé le logo Casino sur la face avant du maillot cette saison. Un retour symbolique pour les deux institutions stéphanoises, liées par une longue histoire commune.

Plesio change de nom, mais Casino reste sur le maillot de l’ASSE

Annoncé par communiqué de presse, ce changement d’identité vise à rassembler les différentes enseignes du groupe sous un même nom. Plesio fédère désormais sept marques : Casino, Monoprix, Franprix, Spar, Vival, Naturalia et Cdiscount. L’objectif affiché est de renforcer le positionnement du groupe dans le commerce de proximité.

Pour autant, la marque Casino ne disparaît pas. Elle conserve sa place dans les magasins et poursuit sa stratégie de relance. Le groupe a d’ailleurs fait de son retour sur le maillot de l’ASSE un symbole de son ancrage territorial.

En juillet dernier, Casino était redevenu partenaire majeur du club pour la saison 2026-2027, avec son logo sur le maillot de l’équipe masculine, à domicile comme à l’extérieur. Le partenariat prévoit également des opérations destinées aux supporters et des initiatives autour des produits co-brandés ASSE et Casino.

Une histoire commune entre Casino et les Verts

Fondé à Saint-Étienne en 1898, le groupe Casino entretient des liens historiques avec l’AS Saint-Étienne. Le logo de l’enseigne était apparu pour la première fois sur le maillot des Verts lors de la saison 1986-1987, avant de disparaître à la fin des années 1990, puis de faire son grand retour cette saison.

Ce maintien du partenariat intervient alors que le groupe poursuit sa transformation dans un contexte financier délicat. Passé sous le contrôle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky en 2024, Casino cherche à restructurer sa dette et à relancer son activité.

Le changement de nom en Plesio marque donc une nouvelle étape pour le distributeur, sans remettre en cause son attachement à Saint-Étienne. Pour les supporters stéphanois, le message est clair : sur le maillot des Verts, Casino reste Casino.