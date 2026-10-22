ASSE : les Verts s’invitent dans une sale affaire pour l’OL

En visant leur rival stéphanois lors du match de Ligue Europa contre Crystal Palace, les supporters lyonnais ont provoqué une nouvelle sanction de l’UEFA qui pourrait coûter cher à l’OL.

L’ASSE n’était pas sur la pelouse du Groupama Stadium jeudi dernier, mais les Verts ont tout de même été au cœur de la soirée européenne de l’Olympique Lyonnais. En cause : les chants entonnés par une partie des supporters lyonnais à la 42e minute de la rencontre face à Crystal Palace, une tradition directement liée à la rivalité historique entre les deux clubs.

L’OL sanctionné à cause de chants visant l’ASSE

La 42e minute n’a rien d’anodin pour les supporters lyonnais. Elle fait référence au numéro du département de la Loire, où se situe Saint-Étienne. À cet instant du match, des chants visant le rival stéphanois ont résonné dans les tribunes du Groupama Stadium.

Mais cette fois, l’UEFA n’a pas laissé passer ces débordements. En effet, l’instance européenne a infligé une amende de 20 000 euros à l’Olympique Lyonnais, accompagnée d’une fermeture partielle avec sursis de secteurs du Virage Nord.

La mesure concerne les secteurs 002, 003 et 004. Elle ne sera appliquée qu’en cas de nouvel incident entraînant la révocation du sursis, pendant une période probatoire de deux ans.

Les Verts au cœur des problèmes lyonnais

Pour l’OL, cette sanction tombe dans un contexte particulièrement délicat. En septembre, la rencontre face à Rennes avait déjà été interrompue après le déploiement d’une banderole insultante visant les Stéphanois, suivie de chants injurieux dans le Virage Nord. L’épisode avait provoqué une interruption d’environ quinze minutes.

La rivalité entre Lyon et Saint-Étienne dépasse donc largement le cadre des confrontations directes. Même lorsque les deux équipes ne s’affrontent pas, les références à l’ASSE continuent de rythmer les tribunes lyonnaises, avec des conséquences bien réelles pour leur club.