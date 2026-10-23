Les supporters de l’ASSE seraient ouverts à la possible arrivée de Dembo Sylla (FC Lorient, 23 ans) au mercato.

L’ASSE pourrait-elle miser sur Dembo Sylla en 2027 ? Le latéral de 23 ans, qui évolue au FC Lorient, semble en tout cas susciter un intérêt favorable auprès d’une majorité de supporters des Verts.

Dembo Sylla séduit les supporters de l’ASSE

Un sondage réalisé par But Football Club révèle une tendance encourageante pour le joueur. La question était simple : « Dembo Sylla serait-il une bonne recrue pour les Verts ? » Les résultats témoignent d’un accueil plutôt positif.

66,7% des participants ont répondu oui, contre 33,3% qui ne seraient pas favorables à son arrivée. Deux tiers des votants se montrent donc ouverts à l’idée de voir le joueur rejoindre l’ASSE. Ce résultat traduit un intérêt potentiel des supporters de l’ASSE pour le profil du Lorientais. Il ne constitue toutefois pas une validation sportive définitive, ni la preuve que le club stéphanois travaille déjà sur ce dossier.

Une piste pour le prochain mercato ?

Âgé de 23 ans, Dembo Sylla pourrait représenter une option à étudier pour renforcer l’effectif stéphanois. Auteur d’un début de saison solide avec les Merlus, le piston est sous contrat jusqu’en 2028 et coche plusieurs cases, notamment sa valeur sur Transfermarkt (1,5 million d’euros). Mais, à ce stade, les chiffres du sondage ne permettent pas de conclure à l’existence de négociations entre l’ASSE et le FC Lorient.

La perspective d’une arrivée en 2027 reste donc à confirmer. Une chose est néanmoins claire : parmi les supporters de l’ASSE ayant participé à la consultation, la tendance est plus que favorable. Reste à savoir si cette hypothèse se concrétisera un jour sur le marché des transferts.