PSG Mercato : Paris tient une opportunité à 80 M€ pour faire oublier Kvaratskhelia

Après la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG pourrait tenter de profiter du manque de temps de jeu d’Estêvão à Chelsea pour attirer le jeune ailier brésilien en prêt cet hiver.

Le PSG tient peut-être une piste intéressante pour renforcer son attaque. Selon plusieurs rumeurs ces dernières heures, Chelsea serait ouvert à l’idée de prêter Estêvão Willian au club parisien afin de permettre à son jeune talent de retrouver du temps de jeu. Une possibilité déjà évoquée il y a plusieurs mois, et qui reprend de l’ampleur alors que Paris doit anticiper la longue absence de Khvicha Kvaratskhelia.

Estêvão, une occasion à saisir pour le PSG ?

Recruté en provenance de Palmeiras pour 45 M€ + 16,5 M€ de bonus et valorisé actuellement à 80 par Transfermarkt, Estêvão possède un profil particulièrement intéressant. À seulement 19 ans, l’international brésilien se distingue par sa technique, sa vitesse et sa capacité à éliminer ses adversaires en un contre un.

Mais à Chelsea, la concurrence offensive limite ses possibilités. Son faible temps de jeu en Premier League (29 minutes cette saison) pourrait pousser les dirigeants londoniens à envisager un prêt lors du mercato hivernal.

Pour Paris, l’opération présenterait un avantage évident : renforcer le secteur offensif sans engager immédiatement une dépense importante pour un transfert définitif. Le jeune Brésilien pourrait également profiter de l’environnement de travail de Luis Enrique pour poursuivre sa progression.

Un remplaçant de Kvaratskhelia, mais pas son clone

La blessure de Kvaratskhelia oblige le PSG à réfléchir à ses solutions offensives. Estêvão pourrait apporter de la créativité et de la percussion, même s’il évolue principalement sur le côté droit, contrairement à l’ailier géorgien, davantage habitué au couloir gauche.

Son arrivée offrirait ainsi une option supplémentaire à Luis Enrique, avec la possibilité de réorganiser son animation offensive en fonction des besoins. Un prêt permettrait aussi à Chelsea de donner davantage de responsabilités à son jeune joueur sans renoncer durablement à son potentiel.

Reste à savoir si Paris décidera réellement de passer à l’action pour accueillir le prodige brésilien et offrir une nouvelle solution à Luis Enrique.