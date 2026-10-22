ASSE – FC Nantes : un amoureux de l’OL parti pour gâcher la fête dans le Chaudron ?

Avant d’affronter l’ASSE sous le maillot du FC Nantes, Thomas Robinet a affiché sa préférence pour l’OL.

À quelques jours du choc entre le FC Nantes et l’ASSE, une séquence captée par le créateur de contenu Le Ji Hess sur TikTok pourrait faire sourire les supporters lyonnais… et déjà chauffer à blanc les Stéphanois. Présent à l’entraînement des Canaris ouvert au public à la Jonelière, il a filmé une conversation entre Thomas Robinet et un supporter.

Dans cet échange, l’attaquant nantais lâche une phrase sans détour : « Je suis plutôt Lyon que Saint-Étienne, faut pas se tromper hein. » Une déclaration qui prend une saveur particulière à l’approche du déplacement des Nantais dans le Chaudron.

Thomas Robinet, un ancien de l’OL

Cette préférence affichée par Thomas Robinet n’a rien d’étonnant au regard de son parcours. Né à Saint-Priest, dans la région lyonnaise, l’avant-centre a effectivement été formé à l’Olympique lyonnais entre 2003 et 2008, avant de rejoindre l’AS Saint-Priest puis le centre de formation du FC Sochaux-Montbéliard.

Dans un entretien accordé au média en février 2020, le joueur expliquait d’ailleurs l’importance de cette formation lyonnaise dans sa carrière : « L’OL, c’est l’apprentissage du football. C’est là que j’ai appris les bases. »

Recruté par le FC Nantes en provenance de Dunkerque en septembre, Thomas Robinet s’apprête à retrouver l’ASSE dans un contexte particulier pour les Canaris, 14es de Ligue 2. Reste désormais à voir si l’attaquant nantais parviendra à se montrer décisif sur le terrain face aux Verts, au-delà de cette préférence assumée pour Lyon.