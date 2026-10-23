Avec 22 points au compteur après 9 journées, l’ASSE réalise un parcours comptable presque parfait. La Ligue 1 lui tend déjà les bras.

Les statistiques des dernières saisons offrent des raisons d’espérer aux supporters de l’ASSE. Sur les dix dernières saisons évoquées, plusieurs équipes ayant atteint au moins 22 points après neuf journées ont ensuite terminé en tête de Ligue 2 et obtenu leur montée directe.

L’ASSE dans les traces des derniers promus en L1

Comme le rappelle Peuple Vert, c’est notamment le cas du FC Lorient, qui comptait 22 points en 2019-2020, et de Toulouse, crédité de 23 points en 2021-2022. Le Paris FC avait également atteint la barre des 22 points en 2020-2021, mais avait finalement terminé à la cinquième place après une fin de saison difficile. Ces exemples montrent qu’un tel départ peut constituer un indicateur très favorable.

Pour l’ASSE, l’enjeu sera désormais de maintenir cette régularité et de transformer son excellent début de championnat en résultat concret au printemps. L’analyse devient encore plus encourageante en élargissant la comparaison aux équipes ayant obtenu au moins 20 points après neuf journées. Reims et Metz avaient notamment atteint 21 points en 2017 et 2018, tandis que Troyes en comptait 20 en 2025. Selon les données avancées, plus de 80 % des équipes ayant atteint ce seuil ont terminé sur le podium.

Ces résultats soulignent l’importance d’un départ réussi dans une compétition aussi exigeante que la Ligue 2. Avec 22 points au compteur, l’ASSE dispose donc d’une base solide pour viser les deux premières places, synonymes de montée directe. Mais ces statistiques restent des tendances historiques : elles ne garantissent ni un classement final précis ni une accession automatique.

L’ASSE doit éviter le piège du relâchement

Malgré ces signaux positifs, les Stéphanois ne peuvent pas se permettre de considérer leur objectif comme acquis. Un ralentissement pourrait permettre à leurs concurrents de revenir dans la course, notamment si une équipe jusque-là en retrait parvient à enchaîner les victoires.

La gestion de la durée sera déterminante. Maintenir un rythme élevé, éviter les séries négatives et rester solides face aux concurrents directs seront autant de facteurs essentiels pour préserver la position des Verts. Le contexte du championnat doit également être pris en compte : les comparaisons entre saisons ne sont pertinentes que si le format et le nombre de rencontres sont similaires.

Les statistiques passées donnent des indications, mais elles ne remplacent pas les résultats à venir. Pour l’ASSE, le constat reste néanmoins encourageant. Avec 22 points après neuf journées, les hommes d’Ian Cathro ont placé leur saison sur de bons rails. La montée en Ligue 1 est un objectif crédible, à condition de confirmer ce départ prometteur jusqu’au bout.