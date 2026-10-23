FC Nantes : gros coup dur pour la saison et l’espoir de remontée en Ligue 1

Après la défaite face à Dunkerque, un sondage révèle le pessimisme grandissant autour du FC Nantes, entre espoirs de montée en berne et crainte d’une saison à lutter pour le maintien.

Le FC Nantes traverse une période délicate et les supporters commencent à perdre patience. Après une cinquième défaite en neuf matchs, concédée face à Dunkerque la semaine dernière, les Canaris inquiètent. La situation sportive se complique et le doute s’installe autour des ambitions nantaises pour la suite de la saison.

Dans un sondage publié sur X par le podcast Sans Contrôle (@PodcastNantes), les internautes ont été invités à se prononcer sur l’avenir du FC Nantes. Les résultats sont particulièrement préoccupants pour les supporters qui espèrent voir leur équipe retrouver rapidement l’élite.

Près de 94 % des votants ne croient plus à la montée

Sur les 1 330 votes enregistrés, seuls 6,5 % des participants estiment que la montée reste possible. Un chiffre révélateur du manque de confiance qui entoure actuellement le club nantais.

À l’inverse, 47 % des votants considèrent que la saison est déjà compromise et que le FC Nantes devrait se contenter du ventre mou du classement. Une perspective peu réjouissante pour un club qui nourrit des ambitions bien plus élevées.

Plus inquiétant encore, 46,5 % des participants pensent que Nantes va devoir jouer le maintien. Autrement dit, près d’un supporter sur deux redoute désormais une saison sous pression, avec la menace de la zone rouge en toile de fond.

Les Canaris sous pression pour la suite de la saison

Classé 14e avec seulement un point d’avance sur la zone rouge au moment du sondage, le FC Nantes n’a plus beaucoup de marge de manœuvre. Les prochaines rencontres seront déterminantes pour inverser la tendance et redonner confiance à un public de plus en plus inquiet.

Si la montée en Ligue 1 reste mathématiquement possible mais certainement compliqué, les résultats de ce sondage traduisent une réalité difficile : les supporters nantais doutent désormais fortement de la capacité de leur équipe à atteindre ses objectifs. Désormais se profile un déplacement périlleux face à l’ASSE, leader de L2, ce samedi à 20h45.