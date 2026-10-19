FC Nantes : très bon présage pour la remontée en Ligue 1 ?

Malgré une nouvelle défaite contre Dunkerque, le FC Nantes refuse d’abandonner ses ambitions de remontée en Ligue 1 et affiche sa détermination avant le choc face à l’ASSE.

Le FC Nantes est dans le dur, mais ses ambitions restent intactes malgré une 14e place (8 points) et déjà 8 points de retard sur le top 5. Battus par Dunkerque (2-3) lors de la neuvième journée de Ligue 2, les Canaris doivent rapidement réagir pour ne pas laisser filer les équipes de tête. Pourtant, à l’approche du déplacement à Saint-Étienne, Johann Lepenant, Lucas Perrin et Killian Corredor affichent un discours résolument tourné vers la remontée.

Johann Lepenant croit toujours à la remontée du FC Nantes

Malgré les difficultés nantaises, Johann Lepenant refuse de revoir les objectifs du club à la baisse. Le milieu de terrain de 23 ans, passé par le SM Caen et l’Olympique Lyonnais, veut croire aux chances de retrouver rapidement l’élite.

« La saison est longue, il reste encore beaucoup de matchs, l’objectif est commun, d’aller en haut. Nous sommes descendus la saison dernière, il y avait des raisons, nous sommes concentrés pour retrouver la Ligue 1. », a-t-il expliqué après la défaite contre Dunkerque.

Lucas Perrin veut ramener les trois points de Saint-Étienne

Même son de cloche chez Lucas Perrin. Le défenseur nantais estime que la saison est encore suffisamment longue pour permettre aux Canaris de se relancer et d’enchaîner les victoires.

« Il reste énormément de matchs pour aller chercher la Ligue 1. Le plus important surtout en Ligue 2, c’est de faire des séries et d’aller gagner les matchs », souligne-t-il. Le joueur ne cache d’ailleurs pas ses intentions pour le prochain rendez-vous : « On va tout faire pour revenir de Saint-Étienne avec les trois points. »

Une victoire dans le Forez permettrait aux Nantais de frapper un grand coup et, surtout, de retrouver un peu de confiance après ce nouveau revers à domicile.

Killian Corredor assume les ambitions nantaises

De son côté, Killian Corredor ne veut pas entendre parler de lutte pour le maintien, malgré un classement préoccupant et des performances encore insuffisantes.

« Est-ce que Nantes joue le maintien ? Non ! Dans nos têtes, on a des objectifs élevés, on est un gros club. Nos supporters méritent beaucoup mieux que ce qu’on propose actuellement », affirme l’attaquant. Le joueur reconnaît néanmoins que le FC Nantes devra assumer ses résultats : « On a l’effectif, les joueurs et le staff pour. On va rester concentrés sur ce qu’on a à faire et ça tournera, j’ai confiance. »

Cette confiance constitue-t-elle un bon présage pour la remontée en Ligue 1 ? Le discours des Nantais témoigne d’une ambition intacte, mais le déplacement à Saint-Étienne sera un nouveau test majeur. Pour espérer retrouver l’élite dès la saison prochaine, les Canaris devront désormais transformer leurs paroles en victoires dans ce type de matchs.