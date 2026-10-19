FC Nantes : une virée en boîte de nuit pour plusieurs joueurs après Dunkerque ?

Après la défaite du FC Nantes face à Dunkerque (2-3), certains joueurs nantais auraient passé la soirée en discothèque.

La défaite du FC Nantes contre l’USL Dunkerque continue de faire réagir. Battus 3-2 à la Beaujoire samedi, lors de la 9e journée de Ligue 2, les Canaris se retrouvent une nouvelle fois sous le feu des critiques. Mais au-delà du résultat sportif, une autre information suscite des interrogations chez les supporters nantais.

Une sortie au ONŌ Club ?

Connu pour ses contenus consacrés au FC Nantes et ses réactions à l’actualité des Canaris, le créateur de contenu « Lejihess » a publié une vidéo sur TikTok dans lequel il affirme que certains joueurs nantais seraient allés passer la soirée au ONŌ Club, une discothèque située place de la Bourse, dans le centre-ville de Nantes.

Cette révélation intervient dans un contexte délicat pour le club, alors que la défaite face à Dunkerque a laissé un goût amer aux supporters. Après avoir ouvert le score grâce à Kelvin Amian, les Nantais ont finalement cédé face à une équipe dunkerquoise plus efficace, malgré la réduction du score de Ryad Hachem en fin de rencontre.

Une soirée qui pourrait faire réagir les supporters nantais

Si les faits rapportés par JiHess venaient à être confirmés, cette sortie nocturne pourrait alimenter les discussions autour de l’attitude des joueurs du FC Nantes après une nouvelle contre-performance.

Dans un club où les attentes restent élevées malgré la relégation en Ligue 2, les résultats sportifs et l’investissement des joueurs sont particulièrement scrutés. Pour une partie des supporters, le timing d’une telle soirée pourrait donc susciter de l’incompréhension.

Le FC Nantes, battu 3-2 par Dunkerque à la Beaujoire, devra désormais se concentrer sur son prochain rendez-vous en championnat, avec un déplacement à Saint-Étienne prévu samedi.