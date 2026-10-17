FC Nantes : La rechute face à Dunkerque fait sortir le coach de ses gonds

Battu par Dunkerque ce samedi à la Beaujoire (2-3), le FC Nantes n’a pas confirmé son embellie défensive. Grégory Poirier a surtout dénoncé le manque de cohérence collective de ses joueurs après l’ouverture du score.

La remontada attendra encore

On vous en parlait avant la rencontre en avançant trois raisons de croire au réveil du FC Nantes. Mais les Canaris ont rechuté devant Dunkerque (2-3), ce samedi, lors de la 9e journée de Ligue 2, après deux matches sans défaite et plusieurs signes encourageants dans le secteur défensif.

Le scénario a particulièrement agacé Grégory Poirier. Son équipe était passée devant au tableau d’affichage avant de perdre le contrôle de la rencontre. « On a été trop fragiles et le pire, c’est le scénario : être devant au score et ne pas gérer cette fin de première mi-temps, alors que c’est censé être nous, l’équipe expérimentée », a regretté le technicien au micro de beIN Sports, dans des propos rapportés par Morning Foot.

« Il n’y avait ni bloc ni pressing »

Au-delà des erreurs de sa défense, Poirier pointe une défaillance générale. Après son but, le FC Nantes s’est coupé en deux, certains joueurs choisissant de presser quand d’autres restaient en retrait. « Si vous regardez bien, il n’y avait ni bloc ni pressing. Et ça, c’est inacceptable », a-t-il lâché.

L’entraîneur nantais évoque le manque de vécu commun d’un groupe comprenant plusieurs nouveaux éléments, sans l’utiliser comme excuse. Il a également ciblé le couloir droit, pourtant considéré comme l’une des forces de son équipe une semaine plus tôt. Dunkerque a su exploiter cet espace grâce à ses projections et à ses renversements de jeu.

Projet de rachat du FC Nantes : quel avenir souhaite la métropole pour le club et le football nantais ? — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2107428711930999251

Une domination qui ne rapporte rien

Les chiffres renforcent la frustration nantaise. La maison Jaune et Verte a terminé avec 60 % de possession et 19 tirs, contre 12 pour les visiteurs. Dunkerque s’est néanmoins procuré quatre grosses occasions, soit une de plus que Nantes. Une illustration des déséquilibres apparus à la perte du ballon.

Poirier a aussi insisté sur la constance réclamée en Ligue 2, où le statut nantais ne garantit rien. Selon lui, les adversaires abordent notamment les matches contre Nantes et l’ASSE avec « un sentiment particulier ». L’apport des remplaçants en seconde période n’a pas suffi à inverser le résultat.

Les Canaris se rapprochent de la zone rouge

Avec huit points pris en neuf journées, le FC Nantes occupe désormais la 14e place et ne conserve qu’une longueur d’avance sur Clermont, barragiste. L’écart avec les ambitions affichées par un club désireux de retrouver rapidement l’élite commence donc à devenir préoccupant.

« Maintenant, on va devoir continuer de travailler et se remettre en question, parce que c’est insuffisant », a conclu Poirier. Après cette nouvelle rechute, la réaction attendue ne concerne plus seulement le classement : Nantes doit d’abord retrouver un collectif capable de défendre d’un seul bloc.