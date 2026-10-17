Pour son deuxième match consécutif contre Dunkerque (samedi, 14h), le FC Nantes pourrait enfin concrétiser son retour progressif au premier plan.

Et si le FC Nantes avait enfin trouvé un peu de sérénité ? Face au Stade de Reims, les hommes de Grégory Poirier ont livré une prestation autrement plus cohérente que lors de certaines sorties précédentes. Si le tableau d’affichage est resté bloqué à 0-0, le contenu a laissé entrevoir de réels progrès. Certains y ont même vu le meilleur match nantais depuis le début de la saison.

Carlgren, un choix qui pourrait tout changer

Dans cette dynamique, la question du gardien pourrait avoir son importance. Patrik Carlgren, qui pourrait de nouveau être titularisé contre Dunkerque, possède des arguments pour s’installer durablement dans les buts. Sa présence semble notamment susceptible d’apporter davantage de tranquillité à une arrière-garde qui en a cruellement manqué. Plusieurs joueurs n’étaient d’ailleurs pas totalement rassurés lorsque Maxime Dupé occupait le poste. Sans faire de ce dernier le responsable des difficultés défensives, le sentiment de confiance dégagé par le dernier rempart reste un élément essentiel dans la solidité d’une équipe. Et Carlgren pourrait bien avoir une carte importante à jouer.

Le projet de jeu de Poirier commence à prendre forme

L’autre enseignement encourageant concerne le collectif. Depuis plusieurs semaines, le FC Nantes tente de construire une véritable identité de jeu, avec des principes qui commencent progressivement à se dessiner. Tout n’est évidemment pas parfait, mais certaines séquences observées contre Reims donnent des raisons d’y croire. Les Canaris ont notamment montré davantage de cohérence dans leur organisation, avec un meilleur équilibre entre les phases offensives et défensives. Les joueurs semblent commencer à mieux assimiler les attentes du staff, même si les automatismes demandent encore du travail. Surtout, le clean sheet obtenu face aux Rémois constitue un signal positif. Le FC Nantes a trop souvent souffert de son manque de solidité pour ne pas apprécier une rencontre terminée sans encaisser le moindre but.

Robinet face à son ancien club, l’heure du réveil ?

Car si le FCN a retrouvé une certaine assise, il lui manque encore l’essentiel : de l’efficacité devant le but. Face à Reims, les attaquants nantais ont péché dans le dernier geste, laissant filer une victoire qui semblait à leur portée. Mais difficile d’imaginer que cette maladresse accompagnera les Canaris toute la saison. Thomas Robinet sera particulièrement attendu. Peu inspiré contre les Rémois, l’avant-centre retrouvera Dunkerque, un club qu’il a quitté lors du mercato estival. Un rendez-vous forcément particulier pour celui qui pourrait profiter de ces retrouvailles pour relancer sa dynamique et faire taire les premières interrogations. L’avant-centre des Canaris pourrait également bénéficier du retour progressif de Killian Corredor. Après sa blessure, ce dernier retrouve peu à peu ses sensations. Sa capacité à percuter, à éliminer et à évoluer entre les lignes pourrait offrir davantage de solutions au secteur offensif nantais, tout en créant des espaces pour Robinet. Le FC Nantes devra compiler tous ses facteurs positifs pour désormais franchir une nouvelle étape : gagner.