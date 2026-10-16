FC Nantes : deux changements prévus par Poirier face à Dunkerque ?

Après son match nul frustrant contre Reims (0-0), le FC Nantes devrait effectuer deux changements dans son onze de départ pour tenter de renouer avec la victoire face à Dunkerque.

Le FC Nantes doit passer à la vitesse supérieure. Ce samedi, à 14 heures, les Canaris reçoivent l’USL Dunkerque à la Beaujoire pour la 9e journée de Ligue 2. Treizièmes avant cette rencontre, les hommes de Grégory Poirier ont besoin de points pour s’éloigner de la zone rouge.

Une semaine après une prestation intéressante mais sans but contre Reims, l’objectif sera clair : transformer les bonnes intentions en victoire.

Centonze et Pierret attendus dans le onze

Selon la composition probable dévoilée par Ouest-France, Grégory Poirier devrait procéder à deux ajustements par rapport au match face aux Rémois.

Dans le couloir droit, Fabien Centonze pourrait retrouver une place de titulaire, ce qui serait une première depuis le 5 avril dernier contre Metz ! Au milieu de terrain, Balthazar Pierret est pressenti pour débuter à la place de Johann Lepenant. Deux choix qui pourraient permettre au technicien nantais de redynamiser son équipe.

Pour le reste, le staff devrait s’appuyer sur une ossature déjà connue, avec Patrik Carlgren dans les buts et une défense à trois composée de Saïdou Sow, Lucas Perrin et Kelvin Amian.

Ganago et Robinet pour débloquer la situation ?

En attaque, Ignatius Ganago et Thomas Robinet devraient être reconduits. Les deux joueurs auront la responsabilité de concrétiser les occasions nantaises, un secteur qui a fait défaut contre Reims.

Face à une équipe de Dunkerque classée 12e avant cette journée, les Canaris devront se montrer plus efficaces pour éviter une nouvelle désillusion à domicile.