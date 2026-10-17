Grégory Poirier fera encore de Patrik Carlgren le gardien titulaire du FC Nantes pour la réception de Dunkerque (14h).

Le FC Nantes doit impérativement retrouver le chemin de la victoire. Accrochés par Reims (0-0) lors de leur dernière sortie à la Beaujoire, les Canaris n’ont pas réussi à concrétiser leurs occasions.

Carlgren conserve la confiance de Poirier

Face à Dunkerque, Grégory Poirier devrait donc procéder à deux changements pour tenter de relancer son équipe. Selon L’Équipe, le technicien nantais devrait toutefois maintenir sa confiance à Patrik Carlgren. Déjà titulaire contre Reims, le gardien suédois devrait de nouveau garder les cages du FC Nantes face à Dunkerque à la Beaujoire (14h). Cette décision confirmerait la hiérarchie actuellement privilégiée par Poirier, même si la concurrence reste ouverte au poste de gardien. Le FC Nantes a besoin de stabilité défensive pour sortir d’une période délicate et enchaîner les résultats positifs. Le choix de Carlgren constituerait donc un signal fort, sans pour autant signifier que Dupé est définitivement écarté.

L’autre grande nouvelle attendue concerne Fabien Centonze. Comme déjà indiqué hier soir, le latéral droit pourrait retrouver une place de titulaire pour la première fois depuis le 5 avril dernier, contre le FC Metz. Une longue attente pour un joueur qui a connu plusieurs périodes compliquées et qui pourrait enfin bénéficier d’une nouvelle opportunité. Son retour potentiel intervient également dans un contexte où les solutions défensives sont limitées par plusieurs absences et incertitudes physiques. Centonze pourrait ainsi profiter de cette situation pour retrouver du rythme et tenter de convaincre son entraîneur qu’il peut redevenir une option importante dans le couloir droit.

Pierret pressenti à la place de Lepenant

Au milieu de terrain, Balthazar Pierret est annoncé dans le onze de départ à la place de Johann Lepenant. Ce changement pourrait permettre à Poirier de modifier l’équilibre de son entrejeu, alors que le FC Nantes doit retrouver davantage de maîtrise et de percussion dans les phases offensives. Après le match nul contre Reims, le staff attend surtout une meilleure utilisation du ballon et davantage d’efficacité dans les derniers mètres. Pierret aura donc une occasion importante de marquer des points auprès de son entraîneur.

Pour le reste, Poirier devrait conserver une ossature assez proche de celle alignée contre Reims. La défense à trois serait composée de Saïdou Sow, Lucas Perrin et Kelvin Amian, tandis qu’Ignatius Ganago et Thomas Robinet devraient être reconduits en attaque. Les deux attaquants auront une responsabilité importante : transformer les occasions nantaises en buts. Face aux Rémois, les Canaris n’avaient pas réussi à faire sauter le verrou adverse malgré plusieurs situations intéressantes. Contre Dunkerque, il faudra donc se montrer beaucoup plus réalistes.