FC Nantes : avant Dunkerque, Poirier en a remis une couche sur Dupé et Carlgren

Avant le match entre le FC Nantes et Dunkerque, Grégory Poirier a rappelé que la hiérarchie des gardiens resterait dictée par les performances, laissant Patrik Carlgren conforter sa place face à Maxime Dupé.

La concurrence est plus que jamais ouverte au poste de gardien au FC Nantes. Avant la rencontre face à Dunkerque, Grégory Poirier a de nouveau tenu à rappeler que rien n’était définitivement acquis et que les performances du moment seraient déterminantes pour établir sa hiérarchie.

Patrik Carlgren, devenu titulaire face à Reims et auteur d’une bonne prestation conclue par un clean sheet, conserve logiquement la confiance du staff. « Ça ne fait que 5 matchs que je suis ici. Je fais confiance aux performances. Je ne suis pas arrivé en étant maître de l’effectif dès le début, donc c’est le terrain qui parle. Il y a des états de forme différents. Il n’y a pas de choses ancrées. Ça va dépendre de beaucoup des performances. Patrik Carlgren a fait une bonne prestation, ponctuée d’un clean sheet. Il n’y a pas de raison de changer. C’est à lui d’affirmer cette ce rôle de titulaire », a expliqué Poirier, qui attend désormais du portier qu’il confirme son statut de titulaire.

Maxime Dupé doit saisir sa chance

Pour Maxime Dupé, le message est clair : le travail à l’entraînement reste essentiel pour espérer retrouver sa place. Poirier a toutefois insisté sur l’importance de ne pas figer les rôles et de laisser chaque joueur repartir sur un nouveau cycle.

Pour illustrer sa méthode, le technicien a cité l’exemple d’Ibrahima Sissoko, relégué sur le banc après deux prestations moins convaincantes avant de revenir en force et de redevenir important pour l’équipe.

« J’ai trois bons gardiens à disposition, en plus de Yanel Zézé qui est performant », a également souligné Poirier. Une déclaration qui confirme sa volonté de maintenir une concurrence permanente : à Nantes, le poste de numéro un se gagnera sur le terrain, et Carlgren devra désormais confirmer pour conserver son avantage.