À LA UNE DU 16 OCT 2026
[19:40]PSG Mercato : un joueur du FC Barcelone tend les bras à Paris, ce n’est pas Eric Garcia !
[19:20]RC Lens : Cahuzac a lâché un indice de taille sur sa compo à Troyes
[19:00]OM : nouveau coup de tonnerre pour la vente, McCourt finalement prêt à céder ?
[18:40]PSG : grosse surprise pour Olise, un accord a été trouvé !
[18:20]FC Nantes : avant Dunkerque, Poirier en a remis une couche sur Dupé et Carlgren
[18:00]RC Lens : danger pour Florian Thauvin avant Troyes ?
[17:40]OM : McCourt peut souffler, une excellente nouvelle tombe malgré le fiasco en Ligue Europa
[17:30]Pronostic Troyes – RC Lens (17/10) : prono, cotes et compos
[17:20]PSG Mercato : c’est confirmé pour une piste XXL à 90 millions d’euros !
[17:00]ASSE : Cathro annonce du lourd, les Verts vont passer un cap dans quelques mois !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : avant Dunkerque, Poirier en a remis une couche sur Dupé et Carlgren

Par William Tertrin - 16 Oct 2026, 18:20
Grégory Poirier (FC Nantes)

Avant le match entre le FC Nantes et Dunkerque, Grégory Poirier a rappelé que la hiérarchie des gardiens resterait dictée par les performances, laissant Patrik Carlgren conforter sa place face à Maxime Dupé.

La concurrence est plus que jamais ouverte au poste de gardien au FC Nantes. Avant la rencontre face à Dunkerque, Grégory Poirier a de nouveau tenu à rappeler que rien n’était définitivement acquis et que les performances du moment seraient déterminantes pour établir sa hiérarchie.

Patrik Carlgren, devenu titulaire face à Reims et auteur d’une bonne prestation conclue par un clean sheet, conserve logiquement la confiance du staff. « Ça ne fait que 5 matchs que je suis ici. Je fais confiance aux performances. Je ne suis pas arrivé en étant maître de l’effectif dès le début, donc c’est le terrain qui parle. Il y a des états de forme différents. Il n’y a pas de choses ancrées. Ça va dépendre de beaucoup des performances. Patrik Carlgren a fait une bonne prestation, ponctuée d’un clean sheet. Il n’y a pas de raison de changer. C’est à lui d’affirmer cette ce rôle de titulaire », a expliqué Poirier, qui attend désormais du portier qu’il confirme son statut de titulaire.

Maxime Dupé doit saisir sa chance

Pour Maxime Dupé, le message est clair : le travail à l’entraînement reste essentiel pour espérer retrouver sa place. Poirier a toutefois insisté sur l’importance de ne pas figer les rôles et de laisser chaque joueur repartir sur un nouveau cycle.

Pour illustrer sa méthode, le technicien a cité l’exemple d’Ibrahima Sissoko, relégué sur le banc après deux prestations moins convaincantes avant de revenir en force et de redevenir important pour l’équipe.

« J’ai trois bons gardiens à disposition, en plus de Yanel Zézé qui est performant », a également souligné Poirier. Une déclaration qui confirme sa volonté de maintenir une concurrence permanente : à Nantes, le poste de numéro un se gagnera sur le terrain, et Carlgren devra désormais confirmer pour conserver son avantage.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
FC Nantes
Recommandé pour vous
À lire aussi

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot