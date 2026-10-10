FC Nantes – Reims : les notes des Canaris

Le FC Nantes a été tenu en échec ce samedi par le Stade de Reims (0-0), à l’occasion de la huitième journée de Ligue 2. Voici nos notes accordées aux joueurs nantais.

Patrick Carlgren (5,5) : Titularisé pour la première fois de la saison dans les cages nantaises à la place de Maxime Dupé, le gardien suédois a réussi à préserver sa cage inviolée, réalisant plusieurs arrêts assez faciles. Il s’est également montré autoritaire dans ses sorties aériennes, mais a été un peu plus en difficulté dans son jeu au pied.

Kelvin Amian (5,5) : Préféré à Frédéric Guilbert dans l’axe de la défense, l’ancien Toulousain a livré une prestation assez neutre, mais globalement propre, notamment dans ses relances, sans toutefois prendre beaucoup de risques.

Lucas Perrin (6) : Le capitaine du FC Nantes a livré une prestation globalement solide, se distinguant notamment par son impact physique dans les duels, ce qui lui a toutefois valu de commettre quelques fautes.

Saïdou Sow (5) : Le défenseur central guinéen a été assez peu sollicité défensivement au cours de cette rencontre et aurait pu marquer de la tête sur coup de pied arrêté si le gardien rémois, Tom Ritzy Hülsmann, ne s’était pas employé (47e).

Fodé Doucouré (5) : Actif offensivement tout au long du match, le Malien a été souvent en difficultés défensivement face au très remuant Mohamed Daramy, surtout en première période. Remplacé par Fabien Centonze (77e).

Johann Lepenant (5) : De retour dans le onze de départ nantais au poste de sentinelle, l’ancien Lyonnais s’est montré très discret en première période, avant de se montrer un peu plus entreprenant dans le jeu au cours du second acte. Remplacé par Balthazar Pierret (77e).

Ibrahima Sissoko (4) : Précieux par son pressing, le milieu de terrain malien a toutefois très peu participé au jeu du FC Nantes, ne touchant que 44 ballons au cours de la rencontre, et a été averti pour une faute d’anti-jeu après une perte de balle évitable (80e).

Wilitty Younoussa (4,5) : Positionné au poste d’ailier gauche, l’ancien Ruthénois n’a pas ménagé ses efforts, comme à son habitude, mais a peiné à peser offensivement dans ce rôle. Remplacé par Dehmaine Tabibou (68e).

Ryad Hachem (6,5) : De nouveau titularisé au poste de piston gauche par Grégory Poirier, l’ancien joueur du Red Star a livré une nouvelle prestation convaincante sous le maillot du FC Nantes. Très remuant offensivement, Ryad Hachem s’est montré quelques fois dangereux devant le but adverse. Défensivement, il a rarement été pris à défaut par son vis-à-vis. Remplacé par Antoine Joujou (86e).

Ignatius Ganago (6) : Combinant plutôt bien avec Ryad Hachem, notamment en première période, le Camerounais a été l’un des meilleurs Nantais de la rencontre. Très actif sur son couloir gauche, il a beaucoup tenté, sans toutefois réussir tout ce qu’il a entrepris. Remplacé par Killian Corredor (68e).

Thomas Robinet (4) : L’ancien attaquant de Dunkerque a cruellement manqué de réalisme au cours de cette rencontre, gâchant plusieurs occasions de but. Il a toutefois pesé sur le jeu offensif nantais et aurait même pu se procurer davantage d’occasions s’il avait été mieux servi par ses coéquipiers.

Par notre correspondant à la Beaujoire, Fabien Chorlet.