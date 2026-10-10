FC Nantes – Reims : la compo de Poirier est tombée avec une grosse surprise !

Voici les compositions officielles du match de la huitième journée de Ligue 2 entre le FC Nantes et le Stade de Reims.

Après trois semaines de coupure en raison de la trêve internationale, le FC Nantes retrouve la compétition ce samedi (14h) avec la réception du Stade de Reims, pour le compte de la huitième journée de Ligue 2. Une rencontre qui marque le retour de la Brigade Loire à la Beaujoire et qui sera la première des Canaris depuis les révélations autour du projet de rachat du club par Paulo Tavares.

Carlgren titulaire !

Pour cette rencontre, l’entraîneur nantais, Grégory Poirier, a reconduit son système en 3-5-2, mais a fait un choix fort dans les buts en préférant Patrik Carlgren à Maxime Dupé. Par rapport au dernier match face à Boulogne (1-2), Kelvin Amian, Johann Lepenant et Wilitty Younoussa retrouvent le onze de départ, prenant respectivement les places de Frédéric Guilbert, Balthazar Pierret et Mathieu Cafaro, blessé. De retour de blessure, Killian Corredor débute, lui, sur le banc.

Les compos officielles

FC Nantes : Carlgren – Amian, Perrin, Sow – Doucouré, Lepenant, Sissoko, Younoussa, Hachem – Ganago, Robinet.

Reims : Hülsmann – Mambuku, N’Tamon, Kotto, Guindo – Leoni, Kouranfal – Dembélé, Fofana, Daramy – Soumano.