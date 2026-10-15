FC Nantes : avant Dunkerque, Poirier a lâché ses vérités sur Waldemar Kita !

Présent à la Jonelière ce jeudi matin, Waldemar Kita a échangé avec Grégory Poirier et le groupe nantais pour les encourager avant la réception de Dunkerque, sans évoquer la vente du club.

La visite était inattendue. Waldemar Kita, le président du FC Nantes, s’est rendu au centre sportif de la Jonelière ce jeudi matin. Après la séance d’entraînement, le dirigeant nantais a longuement discuté avec Grégory Poirier, avant de prendre la parole auprès des joueurs et du staff technique pendant une quinzaine de minutes.

L’objectif de cette intervention était avant tout sportif, comme le rapporte Ouest-France. Après plusieurs semaines mouvementées, le patron des Canaris souhaitait encourager son équipe, alors que les derniers résultats montrent des signes d’amélioration.

Les Nantais restent sur une victoire face à Boulogne-sur-Mer (2-1) et un match nul contre Reims (0-0). Deux prestations sur lesquelles Waldemar Kita a voulu s’appuyer pour mobiliser le groupe avant son prochain rendez-vous.

La vente du FC Nantes n’a pas été évoquée

Interrogé après cette visite, Grégory Poirier a confirmé la teneur du discours présidentiel : « C’était un message sportif d’encouragement en tant que président par rapport à nos deux dernières prestations « . Selon l’entraîneur nantais, aucune discussion n’a porté sur l’éventuelle vente du FC Nantes.

Le message était clair : encourager les joueurs après leurs dernières performances et les mobiliser avant la réception de Dunkerque, programmée samedi à la Beaujoire.

Cette précision intervient alors que l’avenir du club fait régulièrement parler. Fin septembre, Waldemar Kita a signé un compromis de vente avec un groupe d’investisseurs mené par l’homme d’affaires franco-portugais Paulo Tavares.

Le rachat du FC Nantes toujours en attente

Malgré cette avancée dans les discussions, la vente du FC Nantes n’est pas encore finalisée. Le dossier doit notamment franchir l’étape de la DNCG, l’instance chargée de contrôler la situation financière des clubs du football français.

En attendant une éventuelle évolution de ce dossier, Waldemar Kita continue donc de suivre la situation sportive des Canaris. Pour Grégory Poirier et ses joueurs, la priorité est désormais de confirmer les progrès observés lors des deux dernières rencontres face à Dunkerque. Les Nantais auront l’occasion de poursuivre sur cette dynamique samedi, devant leur public, à la Beaujoire.