À sa manière, Waldemar Kita serait actif en coulisses pour accélérer le processus de vente du FC Nantes.

Le FC Nantes pourrait bientôt changer de propriétaire mais le processus est loin d’être bouclé. Après avoir confirmé l’existence de plusieurs propositions de rachat, Waldemar Kita aurait franchi une nouvelle étape avec Phenix Sports Invest, le groupe d’investisseurs dirigé par Paulo Tavares.

Kita aurait volontairement limité les informations au FC Nantes

Selon L’Équipe, un protocole d’accord aurait été signé fin septembre, pour une opération estimée autour de 100 millions d’euros hors bonus. La vente reste toutefois soumise à plusieurs étapes, notamment l’examen de la DNCG. C’est Emmanuel Merceron qui a relancé le débat autour de la méthode employée par la famille Kita. L’insider nantais a déclaré :

« C’était volontaire de la part des Kita de donner le minimum en termes d’infos au CSE par craintes des habituelles fuites d’infos issues de la Jonelière. » Selon lui, les dirigeants du FC Nantes auraient donc choisi de limiter les informations communiquées au comité social et économique du club afin d’éviter que des éléments confidentiels ne se retrouvent dans la presse. La consultation des représentants du personnel constitue une étape importante du processus de vente.

Le CSE du FC Nantes a rendu un avis défavorable au projet de reprise porté par Paulo Tavares. Les représentants des salariés ont notamment exprimé leurs inquiétudes concernant la solidité du projet, les emplois et l’avenir du club. Cette opposition complique forcément la communication autour de l’opération. Elle ne signifie toutefois pas, à elle seule, que la vente est abandonnée : la décision finale dépend aussi de la validation financière du dossier.

Kita veut-il accélérer le changement de propriétaire ?

Malgré la signature annoncée d’un protocole, le FC Nantes n’a pas encore officiellement changé de mains. La DNCG doit examiner les garanties financières des repreneurs et réclame notamment que 25 millions d’euros soient bloqués sur un compte avant de poursuivre l’étude du dossier.

Le calendrier reste donc incertain. Si les garanties ne sont pas jugées suffisantes, l’opération pourrait être retardée, voire échouer. La discrétion entourant les échanges avec le CSE alimente désormais les interrogations sur la stratégie de la famille Kita.

Une chose est certaine : le FC Nantes traverse une période charnière. Entre l’avis défavorable du CSE, les exigences financières de la DNCG et les attentes des supporters, la famille Kita doit encore franchir plusieurs obstacles avant de pouvoir tourner la page. Le dossier devrait donc continuer à faire parler dans les prochains jours.